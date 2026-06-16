En medio de la privatización de Intercargo, autorizan a otra empresa para servicios de rampa

La autorización a Milenium Air se publica mientras el Gobierno impulsa la apertura del negocio de rampa, hasta ahora dominado por Intercargo, en aeropuertos del país.
Política16/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional autorizó a Milenium Air S.A. a prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, una decisión que suma tensión al proceso de apertura del sector y al futuro de Intercargo, la empresa estatal que históricamente concentró buena parte de esas tareas en los aeropuertos argentinos.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 10/2026, firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez.

Qué servicios podrá prestar

La autorización habilita a la empresa a brindar tareas operativas vinculadas al funcionamiento aeroportuario y servicios de rampa.

Ese tipo de prestaciones incluye actividades claves para la operación diaria de vuelos, como asistencia en tierra, apoyo operativo y servicios vinculados al movimiento de aeronaves en plataforma.

Aval técnico de la ANAC

Según la disposición, las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil se expidieron favorablemente respecto del pedido.

El texto oficial también señala que Milenium Air S.A. acreditó los requisitos de capacidad técnica y económico-financiera exigidos por el Código Aeronáutico.

Impacto para el sistema aéreo

La medida no anuncia nuevas rutas ni vuelos, pero sí amplía el universo de operadores habilitados para prestar servicios aeroportuarios.

En un sector donde la conectividad depende no sólo de las aerolíneas, sino también de la infraestructura y la asistencia en tierra, este tipo de autorizaciones puede incidir en la competencia y en la capacidad operativa de los aeropuertos.

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