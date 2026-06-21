Juventud Antoniana empató con Bartolomé Mitre y continúa fuera de la zona de clasificación

Fotos: Prensa Mitre de Posadas

Juventud Antoniana igualó sin goles frente a Bartolomé Mitre de Posadas, en condición de visitante, por la 13ª fecha de la Zona B del Torneo Federal A. El conjunto dirigido por Sergio Maza sumó un punto ante el líder del grupo, aunque el resultado no le permitió acercarse a los puestos de clasificación.

El encuentro fue parejo y de escasas situaciones de peligro. Ambos equipos protagonizaron un partido disputado en la mitad de la cancha, con pocas llegadas claras y una marcada solidez defensiva que impidió romper el cero durante los noventa minutos.

Juventud mostró una imagen sólida frente al puntero de la zona y logró sostener el orden durante gran parte del encuentro. Sin embargo, volvió a evidenciar dificultades en los últimos metros, una constante que le impidió transformar el buen funcionamiento colectivo en situaciones concretas de gol.

Por su parte, Bartolomé Mitre tampoco encontró los caminos para vulnerar la defensa antoniana y, pese a manejar la posesión en algunos pasajes del partido, no consiguió generar peligro suficiente para quedarse con la victoria.

Con este empate, Juventud Antoniana permanece en la quinta posición de la Zona B con 15 puntos, a tres unidades de Sarmiento de La Banda, equipo que ocupa el último puesto de clasificación a la siguiente instancia. Además, el conjunto salteño continúa en la pelea por ingresar como el mejor quinto de los cuatro grupos, una posibilidad que mantiene intactas sus aspiraciones.

A cuatro fechas del final de la fase regular, el margen de error es cada vez menor y el Santo necesitará sumar la mayor cantidad de puntos posible para mantenerse con chances de avanzar de ronda.

En la próxima jornada, Juventud Antoniana volverá a presentarse ante su público con la obligación de conseguir una victoria que le permita seguir en carrera por la clasificación.