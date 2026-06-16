Corredor Bioceánico: advierten que Salta necesita obras y combustible en la Ruta 51

La reapertura del Paso de Sico para vehículos particulares fue recibida como una señal positiva por el sector empresario salteño, aunque el desafío de fondo sigue siendo convertir esa conexión con Chile en una vía realmente competitiva para el turismo, el comercio y la producción.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Salta, Javier Cerúsico, sostuvo en Pelo y Barba, por Aries, que la medida “sirve” y representa un aliciente para la provincia.

Más caminos abiertos para Salta

Cerúsico recordó que desde la pandemia el paso había quedado limitado, principalmente, al transporte de carga, mientras que creció la demanda de particulares que necesitan viajar hacia Antofagasta o Iquique por razones laborales, turísticas o comerciales.

“Mientras más caminos haya abiertos, mientras más pasos haya abiertos, muchísimo mejor”, señaló.

El problema de la ruta y los servicios

El empresario advirtió que la conectividad no se resuelve sólo con habilitar el paso. Marcó que desde San Antonio de los Cobres hacia adelante no hay abastecimiento de combustible, aunque ya existe un proyecto para instalar una estación de servicio en el futuro parque industrial de Olacapato.

También destacó el inicio de trabajos de asfaltado sobre la Ruta Nacional 51, en el tramo entre San Antonio de los Cobres y Sico, aunque advirtió que la continuidad depende de fondos nacionales.

El corredor no debe ser sólo tránsito

Cerúsico remarcó que el Corredor Bioceánico debe generar oportunidades dentro de Salta y no limitarse al paso de camiones hacia Chile.

Según explicó, el objetivo debe ser desarrollar servicios para las cargas, consolidación de mercadería, logística, empleo y actividad económica local.

La clave, advirtió, será que el corredor deje beneficios concretos en la provincia y no funcione solamente como una ruta de paso entre Brasil, Paraguay y los puertos del Pacífico.