Partidos de hoy en el Mundial: horarios y TV para Argentina

El Mundial 2026 continúa este domingo 21 de junio con cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos.

La jornada tendrá acción desde las 13 y se extenderá hasta la noche, con cruces de los grupos G y H.

Agenda del Mundial para este domingo

El primer partido del día será España vs. Arabia Saudita, por el Grupo H, desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La transmisión estará disponible por Telefe, TyC Sports y DSports.

A las 16, Bélgica enfrentará a Irán por el Grupo G, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro podrá verse por DSports 2 y Paramount+.

Más tarde, a las 19, Uruguay jugará ante Cabo Verde, también por el Grupo H, en el Hard Rock Stadium de Miami. Transmiten Telefe, DSports y Flow.

La jornada cerrará a las 22 con Nueva Zelanda vs. Egipto, por el Grupo G, en el BC Place de Vancouver. El partido será televisado por TyC Sports y DSports.

Una fecha clave para la clasificación

La segunda jornada empieza a definir el panorama de cada grupo. Algunos seleccionados buscarán encaminar su clasificación, mientras otros necesitan sumar para no llegar complicados al cierre de la fase inicial.