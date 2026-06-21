Partidos de hoy en el Mundial: horarios y TV para Argentina
El Mundial 2026 continúa este domingo 21 de junio con cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos.
La jornada tendrá acción desde las 13 y se extenderá hasta la noche, con cruces de los grupos G y H.
Agenda del Mundial para este domingo
El primer partido del día será España vs. Arabia Saudita, por el Grupo H, desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La transmisión estará disponible por Telefe, TyC Sports y DSports.
A las 16, Bélgica enfrentará a Irán por el Grupo G, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro podrá verse por DSports 2 y Paramount+.
Más tarde, a las 19, Uruguay jugará ante Cabo Verde, también por el Grupo H, en el Hard Rock Stadium de Miami. Transmiten Telefe, DSports y Flow.
La jornada cerrará a las 22 con Nueva Zelanda vs. Egipto, por el Grupo G, en el BC Place de Vancouver. El partido será televisado por TyC Sports y DSports.
Una fecha clave para la clasificación
La segunda jornada empieza a definir el panorama de cada grupo. Algunos seleccionados buscarán encaminar su clasificación, mientras otros necesitan sumar para no llegar complicados al cierre de la fase inicial.