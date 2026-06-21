Más de 400 cadetes y aspirantes de la Policía juraron fidelidad a la Bandera en Salta

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el jefe y el subjefe de Policía Diego Bustos y Walter Toledo, presidieron el acto de juramento de fidelidad a la Bandera Nacional en una ceremonia protocolar realizada en la explanada de Jefatura de Policía.

En la oportunidad, Avellaneda saludó a la formación 20 de Junio y brindó un mensaje sobre lealtad, firmeza y conducta que deben tener los miembros de las Fuerzas de Seguridad como servidores públicos no solo para honrar con su buen desempeño a la Patria, sino también a sus Instituciones y a la comunidad en general.

Durante su discurso, el Secretario de Seguridad, resaltó los principales valores que se deben respetar y defender, honrando con patriotismo el uniforme de la institución policial y cumpliendo con honor el deber que la comunidad delega en cada efectivo.

Posteriormente, el jefe de Policía tomó el juramento de fidelidad a los integrantes de los centros de formación policial de 2° año, se realizó la invocación religiosa y el tradicional desfile institucional.

Participaron 301 aspirantes de la Escuela de Suboficiales “Cabo Héctor Santos León” y 104 cadetes de la Escuela de Cadetes “Martin Miguel de Güemes” quienes asumieron con orgullo este compromiso con la enseña patria.

Estuvieron presentes; el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, integrantes de la Jefatura Mayor Policial, invitados especiales y familiares de los cadetes y aspirantes.