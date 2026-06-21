El PRO endureció su postura y le exigió la renuncia a Manuel Adorni antes de la interpelación en el Congreso

Desde el PRO volvieron a presionar al Gobierno por la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Debería renunciar antes de que el Congreso llegue a interpelarlo". El legislador porteño del PRO, Darío Nieto, del interbloque Vamos Por Más, cercano al líder del partido, Mauricio Macri, tildó de "gran mentiroso" al funcionario, por las contradicciones en sus declaraciones sobre su patrimonio, luego de la presentación de su declaración jurada.

Nieto criticó, en declaraciones a Radio Splendid: "Adorni mintió en la primera conferencia de prensa, en la que dijo: 'Está todo en regla', luego en el Congreso, donde volvió a decir: 'Está todo en regla', después en una entrevista, en la que dijo: 'Era mentira lo que dije, invertí en bitcoin'. No le creo a Adorni, creo que sus explicaciones no fueron suficientes, que tiene que darlas".

El legislador porteño consideró que Adorni "debería renunciar antes de que el Congreso llegue a interpelarlo" y advirtió que con su permanencia como jefe de Gabinete "no deja avanzar en otras cuestiones": "Cuando una persona está por encima del rumbo de un país es cuando hay algo que está mal, lo que hay que cuidar es el rumbo".

Previamente el jefe de bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, dijo en declaraciones a Solo Una Vuelta Más, por TN: "Nosotros vamos a acompañar la interpelación. Se decidió eso en labor parlamentaria, que el próximo jueves vamos a tratar. Nosotros, el PRO, viene hablando a través de los comunicados, de las redes, pidiendo la renuncia de Adorni, pidiéndole al Gobierno que tome cartas en el asunto, que esto no da para más por todo lo que estamos pasando. El presidente Javier Milei no tomó esa decisión, ni Adorni, y ahora le toca al Congreso".

Con información de TN