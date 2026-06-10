Tras el feriado por Güemes, el Senado debatirá la compra de tierras por extranjeros

Al cabo de una intensa reunión de senadores del oficialismo y los bloques dialoguistas, se acordó este martes sesionar el jueves 18 de junio para tratar una serie de temas entre los que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada será el principal.

Fue precisamente el tema que más discusión generó durante la reunión de la que tomaron parte los senadores Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Göerling Lara (Pro), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente de la Concordia) y Flavia Royón (Primero los Salteños), y sobre el que continuarán discutiendo a lo largo de los próximos días en busca de posibles modificaciones.

Ya para este martes al mediodía se daba por caída la sesión que habían imaginado podría concretarse este mismo miércoles. La falta de acuerdo en torno al proyecto que impulsan desde el Ministerio de Desregulación, que ya fue postergado la semana pasada en plena sesión -por falta de votos- fue el factor central. Como compensación, ya antes de la reunión prevista para las 18 se hablaba como compensación de la idea de hacer una reunión la semana venidera con los temas que fueran dictaminados esta semana.

Volviendo al tema de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo mantiene su tesitura respecto de no ceder en el tema de liberar la compra de tierras por parte de extranjeros, eje de la discordia.

La discusión gira en torno a la posibilidad de liberar la compra de tierras por parte de un estado extranjero, o una empresa con capitales estatales. Los bloques dialoguistas insisten en poner un límite, a lo que el oficialismo mantiene su tesitura inicial de dejar todo liberado.

Una posibilidad de acuerdo gira en torno a poner un límite del 15%, y que el acuerdo final pase por las gobernaciones. Una propuesta es que se sume un artículo para que las provincias definan con una ley provincial lo que vayan a hacer en cada caso. En casos de que se trate de tierras en zonas de frontera, debería apelarse a una autorización del Congreso nacional.

Además de ese tema, se incluirían en el temario los siete pliegos que se firmaron este martes, correspondientes al fuero laboral. Todos tuvieron las firmas necesarias, incluido el de Víctor Pesino, cuestionado desde el peronismo por haber revocado la cautelar de la CGT contra la reforma laboral y haber suscripto la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica.

El tercer tema sería el proyecto sobre formas especiales de criminalidad ambiental. Se trata de un proyecto de Edith Terenzi conocido como contra el “ecocidio”, el cual tuvo dictamen este mismo martes.

También se incluirán dos acuerdos internacionales dictaminados también este miércoles: un tratado de extradición con Chile, y otro de cooperación jurídica internacional respecto a solicitudes electrónicas. Ambos tienen media sanción de Diputados.

Sumarían también proyectos de resolución firmados en la Comisión de Educación y Cultura, a propuesta de la tucumana Beatriz Ávila.

Por otra parte se supo que convocaron a nuevas audiencias públicas para sumar más pliegos judiciales para los días 30 de junio y 1 de julio, y esos acuerdos serían tratados en la última sesión antes del receso de invierno, el jueves 15 de julio, en pleno Mundial de Fútbol.

Con información de Parlamentario