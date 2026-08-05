Cartuccia explicó por qué apoyó la unidad del PJ y luego decidió irse

La diputada provincial, Laura Cartuccia, aseguró que el proceso interno del Partido Justicialista comenzó con la convocatoria a elecciones, en las que inicialmente se presentaron 25 listas, aunque la mayoría quedó fuera de competencia por no reunir candidatos en todos los departamentos.

En diálogo con Agenda Abierta, por Aries, la legisladora contó que, junto al intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, y el diputado Gastón Galíndez, aspiraban a conducir el partido. Sin embargo, los tres resolvieron resignar sus candidaturas para facilitar un acuerdo que permitiera alcanzar una lista de unidad.

Según explicó, ese consenso derivó en la postulación de Julio San Millán, a quien respaldaron por su trayectoria política y experiencia de gestión. Cartuccia señaló que acompañó ese proceso con el objetivo de fortalecer al justicialismo, aunque más tarde decidió dar un paso al costado del PJ.

La legisladora sostuvo que esa decisión estuvo vinculada al incumplimiento de los compromisos asumidos durante las negociaciones. "No se cumplieron los acuerdos que estaban establecidos dentro de la lista de unidad y por eso tomé la decisión de bajarme para destrabar el conflicto que existía durante el proceso de selección de las autoridades y de los distintos cargos dentro del Consejo", afirmó.