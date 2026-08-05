Leavy llamó a la unidad y respaldó a Zamora

Durante una entrevista, en Agenda Abierta, Leavy afirmó que la unidad política a nivel nacional se dará entre los sectores que se oponen a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. En ese marco, señaló que ese es el espacio que debería ocupar el peronismo, sectores nacionalistas y populares.

Se refirió a la eliminación de las PASO como una posibilidad, y consideró que, de concretarse ese escenario, deberán buscar otros mecanismos para definir candidaturas.

Por otra parte, expresó su rechazo a una eventual flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. Sostuvo que Salta es una de las provincias con mayor presencia de propietarios extranjeros y manifestó su preocupación por la posibilidad de habilitar ventas en zonas de frontera y áreas productivas.

Zamora como posible candidato

A la hora de expresar su opinión sobre el escenario electoral nacional, manifestó que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, reúne condiciones para ser candidato a presidente.

El ex senador destacó la gestión del mandatario santiagueño, su origen radical y la articulación política que mantiene con el peronismo. Además, señaló que los resultados electorales obtenidos por el oficialismo en esa provincia reflejan la fortaleza de un frente integrado por distintos espacios políticos.