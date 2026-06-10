Cae el consumo de carne y alertan por varios años de precios altos

Por Aries, el empresario cárnico Dardo Romano advirtió que el consumo de carne vacuna atraviesa una marcada caída en todo el país y aseguró que las ventas se encuentran entre un 10% y un 15% por debajo de los niveles habituales registrados en años promedio.

Según explicó, la situación económica de las familias impacta directamente en las carnicerías, especialmente durante los últimos días de cada mes, cuando se hace más difícil sostener el consumo.

"Estamos vendiendo entre un 10 y un 15% menos de kilos de carne vacuna de lo que se solía vender. En contrapartida, aumentó la demanda de otras carnes alternativas como el cerdo y el pollo", sostuvo.

Romano señaló que la baja en las ventas no sólo responde a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, sino también a una menor oferta de hacienda derivada de un proceso de recomposición del stock ganadero nacional.

En ese sentido, explicó que actualmente existe una retención de vientres destinada a recuperar la cantidad de animales disponibles para producción, un proceso que demandará varios años. "Lamentablemente estamos hablando de tres o cuatro años para que se empiece a recuperar el stock nacional. Las políticas de años anteriores no acompañaron a la producción y muchos productores terminaron liquidando sus rodeos", afirmó.

El empresario sostuvo que durante mucho tiempo se mantuvieron precios artificialmente bajos que terminaron afectando a los productores ganaderos, generando consecuencias que hoy impactan en toda la cadena de comercialización.

Además, destacó que el precio de la carne tiende a alinearse con los valores internacionales y que, frente a ese escenario, muchos consumidores comenzaron a incorporar con mayor frecuencia carnes más económicas. "Argentina sigue siendo un país productor y consumidor de carne vacuna, pero hoy la gente mira con mejores ojos al cerdo o al pollo porque son opciones más accesibles", indicó.

Romano también describió las dificultades que atraviesan las carnicerías para sostener su actividad. Explicó que se trata de un negocio que necesita volumen y rotación permanente, mientras enfrenta aumentos en costos laborales, servicios e impuestos. "La baja en las ventas se siente mucho. Los costos se actualizaron, los impuestos son durísimos y mantener el negocio se hace cada vez más complicado", afirmó.

Como dato concreto, indicó que el consumo anual per cápita pasó de registros cercanos a los 50 o 51 kilos a alrededor de 45 kilos, mientras que la faena también registró una caída cercana al 10%. "El número frío es que hoy se consume un 10% menos de carne y a los carniceros nos está costando mucho sostener nuestros negocios", concluyó.