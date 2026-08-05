Ante la presión de los aliados, el Gobierno retiró el capítulo de extranjerización de tierras

En un giro dramático de los acontecimientos y ante la fuerte presión social instalada en torno al tema, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), debió retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el polémico capítulo de extranjerización de tierras, que se discutirá este jueves en la Cámara alta.

La decisión se tomó en un encuentro de Bullrich con representantes de la oposición dialoguista celebrado en el bloque radical, en el segundo piso del Senado.

A ese encuentro la jefa del oficialismo en la Cámara alta llegó sabiendo que ya no contaba con los votos para aprobar el polémico capítulo que relaja los límites a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras y tuvo que soportar la presión de algunos bloques dialoguistas que pidieron que el proyecto vuelva a comisión.

Según la convocatoria realizada por la Secretaría Parlamentaria este mediodía, los senadores fueron llamados para este jueves, a las 14, a reanudar la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio último.

La UCR fue uno de los bloques que más presionó para que el proyecto no se discuta esta semana y reclamó que vuelva a comisión “para tener un debate serio”.

La endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa.

A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

Como en un efecto dominó, el caso del pampeano Kroneberger tuvo repercusiones en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que no quiere quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

La Nación