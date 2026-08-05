LLA pierde apoyos para aprobar la Ley de Propiedad Privada y peligra la sesión

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, alejó la posibilidad de ayudar al oficialismo a construir mayorías en el Senado. “He conversado con las dos senadoras nacionales, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, (representantes por Tucumán) y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, señaló el mandatario.

La Libertad Avanza aseguró, en la jornada del martes, que cuenta con los votos necesarios y llevará este jueves al recinto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pero esta posición de Tucumán, podría sumar a Salta, cuya referente en la Cámara alta es Flavia Royón.

Mientras que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, planteó que, “Así como enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.

La iniciativa incluye un capítulo con modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, entre ellas la propuesta de elevar al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos de extranjeros. Además, el texto incorpora cambios para habilitar desalojos exprés y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

La senadora Patricia Bullrich brindó, en la víspera, la anunciada conferencia de prensa en el Salón de las Provincias, acompañada por los legisladores oficialistas Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado; Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación Laboral; y Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La discusión por el proyecto trascendió el Congreso y también generó rechazo en distintos sectores de la sociedad, que convocaron a una movilización frente al Senado para el día del debate.

Para conseguir la aprobación de la iniciativa, La Libertad Avanza busca reunir el respaldo del PRO, de buena parte de la UCR y de bloques provinciales.

TN