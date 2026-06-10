Vouchers Educativos 2026: cuándo se acredita y cómo hacer el seguimiento

Los beneficiarios que eligieron recibir el dinero mediante billeteras virtuales ya comenzaron a visualizar el movimiento en sus cuentas. En el caso de quienes cobran a través de Mercado Pago, la plataforma informa como próxima fecha de acreditación el 11 de junio de 2026.

Los fondos se depositan directamente en la cuenta declarada ante ANSES al momento de realizar la inscripción. Según informó el organismo, durante esta semana se avanzará con el pago para las familias que tengan el beneficio aprobado .

Los Vouchers Educativos representan una asistencia económica impulsada por la Secretaría de Educación para familias cuyos hijos asisten a establecimientos privados que cuentan con al menos un 75% de aporte estatal. El monto equivale a hasta el 50% del valor de la cuota escolar, por lo que varía según cada institución.

Cómo saber si aprobaron tu solicitud del Voucher Educativo

La inscripción para el ciclo 2026 finalizó el pasado 30 de abril. Sin embargo, quienes realizaron el trámite todavía pueden consultar el resultado de la postulación a través de la plataforma oficial.

Para verificar el estado de la solicitud hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos .

. Acceder con usuario y contraseña de Mi Argentina .

. Entrar en la sección de seguimiento del trámite .

. Consultar si la solicitud fue aprobada o rechazada.

En caso de rechazo, el sistema informa el motivo. Si la negativa responde a cuestiones académicas vinculadas al estudiante, las familias cuentan con un plazo de cinco días corridos desde la publicación del resultado para presentar un reclamo online.

Quiénes pueden cobrar el beneficio y cuáles son los requisitos

Los Vouchers Educativos están dirigidos a padres, madres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive que concurran a instituciones educativas alcanzadas por el programa.

Para acceder al beneficio fue necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener hijos que sean alumnos regulares .

. Asistir a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal .

. No superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingresos familiares.

de ingresos familiares. Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSES .

. Completar correctamente la inscripción en la plataforma oficial.

Además, el cobro está sujeto a que la escuela certifique mensualmente la regularidad del estudiante y reporte la situación de las cuotas escolares. El beneficio se mantiene hasta diciembre de 2026 siempre que se continúen cumpliendo las condiciones establecidas por el programa.