Alerta por viento: recomiendan extremar la precaución en las rutas de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este jueves, aunque las autoridades recomendaron extremar las precauciones debido a las fuertes ráfagas de viento y al polvo en suspensión que reducen la visibilidad en distintos puntos de la provincia.

El informe de Defensa Civil advierte que las condiciones pueden modificarse durante la jornada por efecto de la alerta meteorológica vigente.

Tramos con mayores complicaciones

Entre los sectores que requieren mayor atención figura la Ruta Nacional 34, donde persisten baches, banquinas irregulares, animales sueltos y trabajos de mantenimiento en distintos tramos de Orán y San Martín. También se recomendó circular con precaución en la Ruta Nacional 50, a la altura del río Pescado, donde hay circulación por media calzada y controles de Gendarmería Nacional.

En la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, continúan las tareas de bacheo y existe probabilidad de neblina. Mientras tanto, la Ruta Nacional 16 presenta sectores deteriorados y tránsito intenso de camiones.

En la zona cordillerana, la Ruta Nacional 51 mantiene restricciones por un socavón cercano a San Antonio de los Cobres, además de obras y maquinaria trabajando en distintos sectores del recorrido hacia el Paso de Sico.

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede variar durante el día de acuerdo con las condiciones meteorológicas y recomendó consultar los reportes oficiales antes de viajar.