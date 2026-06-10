Carniceros en alerta por la informalidad: “Pagamos más impuestos de lo que ganamos”

Por Aries, el empresario cárnico Dardo Romano advirtió sobre el crecimiento de la informalidad en el sector y aseguró que muchas carnicerías habilitadas enfrentan una competencia desigual debido a la elevada carga tributaria y a la falta de controles sobre quienes operan fuera del sistema formal.

Romano explicó que existen distintas modalidades de ilegalidad dentro de la actividad. Por un lado, mencionó el robo de ganado para su posterior comercialización, considerado un delito penal. Por otro, señaló los casos de productores que faenan animales propios sin cumplir las normas sanitarias exigidas por la legislación vigente.

Sin embargo, sostuvo que uno de los principales problemas para los comerciantes formales es la existencia de negocios que funcionan sin habilitaciones ni pago de impuestos. "Hay gente que abre una carnicería al lado de la tuya y está esquivando Ingresos Brutos, tasas municipales y un montón de costos que para nosotros son durísimos", afirmó.

Según explicó, la rentabilidad del negocio se encuentra cada vez más ajustada y, en algunos casos, la carga impositiva supera incluso las ganancias obtenidas por los comerciantes. "Pagamos más de impuestos provinciales de lo que terminamos ganando. Eso no puede ser", sostuvo.

El empresario también cuestionó la diferencia en los controles. Señaló que los comercios habilitados son sometidos a inspecciones permanentes, mientras que muchos establecimientos informales continúan funcionando sin fiscalización. "La municipalidad te encuentra un gancho oxidado y te aplica una multa, pero al que no está habilitado ni siquiera lo inspeccionan porque directamente está fuera del sistema", expresó.

Romano además describió un cambio en los hábitos de consumo de los clientes. Indicó que las familias compran menos cantidad de carne vacuna y optan por cortes más económicos, menudencias o directamente por pollo y cerdo. "El asado quedó para ocasiones especiales. Ya no es tan común juntarse un fin de semana y hacer un asado como antes", señaló.

Pese al escenario económico complejo, el empresario aseguró que existe una fuerte escasez de mano de obra especializada en distintos rubros y particularmente en las carnicerías. "No conseguimos carniceros. Tampoco conseguís carpinteros o plomeros. Hay una falta de oficios muy importante", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que muchas veces los trabajadores prefieren empleos informales antes que incorporarse a puestos registrados con aportes, obra social, ART y jubilación.

"Uno intenta ofrecer todas las condiciones laborales, pero muchas personas prefieren cobrar por día. Eso reduce mucho el mercado laboral disponible y nos está costando conseguir personal", concluyó.