Con la nafta cara y el avance chino, los autos híbridos empiezan a ganar terreno en Salta

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Los vehículos eléctricos e híbridos dejaron de ser una novedad exclusiva de los grandes mercados y comienzan a instalarse con fuerza en la Argentina. En Salta, la apertura de nuevas concesionarias y la llegada de marcas chinas reflejan una transformación que, según referentes del sector, ya está en marcha.

Consultado en Pasaron Cosas, el empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, sostuvo que la movilidad eléctrica "vino para quedarse" y anticipó que el mercado tendrá un antes y un después en los próximos años.

El ahorro, una de las claves del cambio

Más allá del aspecto ambiental, Betzel destacó que uno de los principales atractivos de estos vehículos es la reducción de costos de uso.

Según explicó, un automóvil 100% eléctrico puede representar un ahorro de hasta el 90% en energía respecto de un vehículo convencional impulsado a combustibles líquidos.

El empresario detalló además las diferencias entre los modelos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, una tecnología que comienza a expandirse en el país y que permite circular en ciudad utilizando energía eléctrica y recurrir al motor de combustión para viajes más largos.

El avance de las marcas chinas

Otro de los fenómenos que destacó fue el crecimiento de la industria automotriz china, que hoy domina buena parte del mercado global de vehículos eléctricos.

Betzel señaló que muchas marcas tradicionales comercializan modelos fabricados íntegramente en China y aseguró que la calidad de los productos cambió radicalmente respecto de la percepción que existía años atrás.

"Hoy hablar de autos eléctricos es hablar de China", resumió.

El empresario remarcó que el gigante asiático lidera el proceso de electrificación del transporte y concentra una porción cada vez mayor de las ventas mundiales de vehículos.

Infraestructura y costos, los desafíos pendientes

A pesar del crecimiento del sector, la expansión de los autos eléctricos todavía enfrenta algunos obstáculos en el norte argentino.

La falta de infraestructura de carga en rutas y la necesidad de ampliar la red de estaciones especializadas aparecen entre los principales desafíos para una adopción masiva.

Sin embargo, desde el sector automotor consideran que los incentivos fiscales, la reducción de costos operativos y la llegada de nuevos modelos podrían acelerar el proceso durante los próximos años.