Estudiantes marcharon en un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices

Estudiantes salteños marcharon por las calles de la ciudad al cumplirse 50 años de aquel 16 de setiembre de 1976 donde las fuerzas del Estado secuestraron y desaparecieron a estudiantes secundarios de La Plata que venían protestando por el boleto estudiantil.

“La militancia no tiene que ser una razón de persecución”, aseguró Brisa Cortéz – integrante del Centro de Estudiantes del Colegio 6001 – en diálogo con Aries.

Asimismo, aseguró que ninguna persona debe desaparecer por pelear por algo justo, en este caso, vinculado a la educación.

“La lucha es en la calle, todo lo que se consiguió se hizo manifestándose, peleando por los derechos conseguidos y por los que quedan por conseguir”, arremetió la joven, y señaló que, en su momento, aquellos estudiantes platenses fueron perseguidos por el Estado no solo por su reclamo por el boleto estudiantil, sino por su militancia política.

Finalmente, Brisa celebró que estos estudiantes hayan tenido una postura política, “la de cambiar el mundo”, dijo.