Cuestionan el gasto político en Salta y proponen avanzar hacia una Legislatura unicameral

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El presidente del Partido de la Reconquista, Alejandro Patrón Costas, lanzó fuertes críticas al sistema político salteño y planteó una profunda reforma institucional que incluye la eliminación del Senado provincial, una reducción del gasto político y mayores mecanismos de control sobre el Ejecutivo.

En su visita a Pasaron Cosas, el dirigente sostuvo que Salta atraviesa un proceso de concentración de poder que debilitó las instituciones y favoreció la falta de controles.

"En los últimos 30 años tuvimos solamente tres gobernadores. Cuando aparecen los personalismos, se debilitan las instituciones", afirmó.

"La política nos cuesta carísimo"

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al tamaño de la estructura estatal y al costo que representa para las finanzas públicas.

Patrón Costas aseguró que el actual esquema político genera superposición de cargos y estructuras que terminan absorbiendo recursos que podrían destinarse a resolver problemas sociales.

Como ejemplo, apuntó contra el funcionamiento del Senado provincial, al que definió como una institución que perdió utilidad para la sociedad.

Según indicó, el presupuesto anual de la Cámara Alta ronda los 25 mil millones de pesos, recursos que, a su entender, podrían utilizarse para obras de infraestructura o programas habitacionales.

"Con ese dinero podrían construirse cientos de viviendas por año", sostuvo.

Pobreza y falta de controles

El dirigente también vinculó la situación institucional con los indicadores sociales de la provincia.

En ese sentido, advirtió que Salta se encuentra entre las jurisdicciones con mayores niveles de pobreza extrema del país y consideró que esa realidad es consecuencia de una administración ineficiente de los recursos públicos.

Además, cuestionó la falta de control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo y respaldó iniciativas impulsadas por el diputado José Gauffín, quien recientemente se incorporó al espacio político.

Para Patrón Costas, la provincia necesita más transparencia, auditorías efectivas y una mayor división de poderes.