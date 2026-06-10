La UNSa se destacó en una competencia internacional con un robot explorador

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) logró una destacada actuación en una competencia internacional al obtener el segundo puesto en la categoría Rover Pro, gracias al desarrollo de un vehículo de exploración espacial con potenciales aplicaciones tecnológicas y productivas.

En Agenda Abierta, una de las integrantes del equipo, Candelaria, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, contó que el reconocimiento fue obtenido durante una conferencia internacional sobre espacio y sociedad realizada la semana pasada, donde participaron estudiantes de distintas provincias del país.

“Junto con mi equipo ganamos un reconocimiento en segundo lugar en un Astro Mobile o Rover, dentro de una competencia internacional”, explicó la joven.

El proyecto nació a partir de una diplomatura de liderazgo global que se dicta en la UNSa. Según relató, la idea comenzó a tomar forma luego de una charla motivacional en la que se planteó la importancia de transformar las ideas en proyectos concretos.

Con esa premisa, convocó a dos compañeros vinculados a distintas ramas de la ingeniería y comenzaron a sumar integrantes hasta conformar un equipo interdisciplinario. En apenas dos semanas lograron diseñar y desarrollar el proyecto que finalmente los llevaría al podio.

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“Fue una dedicación de lunes a domingo. En dos semanas armamos todo el proyecto”, recordó.

La competencia reunió a estudiantes secundarios y universitarios de distintas provincias argentinas. El equipo salteño obtuvo el segundo puesto en la categoría Rover Pro, destinada a vehículos con determinadas especificaciones técnicas, entre ellas una capacidad de hasta 12 kilogramos.

Además del trofeo correspondiente al segundo lugar, los estudiantes recibieron herramientas e insumos para continuar desarrollando nuevas iniciativas tecnológicas.

Aunque los rovers nacieron como vehículos destinados a la exploración espacial, Candelaria destacó que actualmente también pueden tener aplicaciones concretas en otros ámbitos, especialmente en el sector agropecuario.

Según explicó, mediante la incorporación de inteligencia artificial y bases de datos especializadas, estos equipos podrían recorrer cultivos para detectar enfermedades en las plantas, identificar malezas y hasta generar predicciones sobre posibles problemas sanitarios.

“Podría moverse por los cultivos y detectar patrones asociados a enfermedades o plagas. Incluso ayudar a realizar predicciones para mejorar la producción”, señaló.

El reconocimiento obtenido no solo destaca el talento de los estudiantes salteños, sino también el valor del trabajo interdisciplinario y la innovación tecnológica desarrollada desde la universidad pública.