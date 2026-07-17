"Mi marido es español... pero en la final alienta por Argentina": la salteña que argentinizó Pamplona

Hace casi 25 años vive en España, pero asegura que su corazón nunca dejó Salta. En la previa de la final, toda su familia hincha por la Scaloneta.
Sociedad17/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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A casi 25 años de haberse instalado en Pamplona, una salteña demuestra que la pasión por la Selección no entiende de fronteras. Casada con un español y madre de mellizos, contó por Aries que en su casa todos alientan por Argentina. "Mi marido está súper argentinizado. Ama Argentina, ama Salta y ahora, si la final es España-Argentina, va con Argentina totalmente", relató entre risas.

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La mujer contó que salió a trabajar con la camiseta argentina después del triunfo frente a Inglaterra y recibió una catarata de gestos de apoyo. "La gente que no me conocía me levantaba el pulgar cuando me veía pasar. Los amigos de mi marido también me alentaban. Lo vivimos con muchísima emoción", aseguró.
Aunque reside en España desde hace décadas, mantiene intactas muchas costumbres argentinas. En verano organiza asados —o "barbacoas", como les dicen allí— en los espacios públicos de Pamplona y confiesa que suele ser la única mujer frente a la parrilla.

la-seleccion-debutara-en-el-mundial-el-16-de-junio-frente-a-argelia-ZLVZDXI4XJARHJZPBNLP6IOLKULa Selección Argentina con indumentaria definida para la final ante España

Consultada sobre la rivalidad entre Lionel Messi y Lamine Yamal, explicó que el fanatismo en España cambia según la región. "En Cataluña apoyan mucho a Yamal por ser del Barcelona pero en el resto del país no es igual. Nosotros, en casa, no tenemos dudas: el corazón está con Argentina", concluyó.

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