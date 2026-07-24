En un clima de hostilidad, señalan que "el Milagro es una oportunidad para reflexionar”

El tiempo del Milagro en Salta comenzará este sábado con la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. El lema elegido para este año, "Cristo es nuestra paz", adquiere una lectura especial frente a un contexto nacional atravesado por discusiones, acusaciones de racismo, agresiones en redes sociales y hechos de violencia que se multiplicaron tras la definición del Mundial de fútbol.

"Venimos de una semana bastante tensa a nivel social, con hechos de enfrentamiento que hubo a partir de un Mundial de fútbol. La gente se puso la camisa de la violencia y en todas partes veía agresiones", señaló el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina, en diálogo con ‘Desafío por Aries.

A su juicio, la paz no puede limitarse a los grandes acuerdos internacionales, sino que comienza en los vínculos diarios, y consideró que el individualismo y la falta de diálogo el escenario de violencia.

En contraposición, destacó que el Milagro representa una experiencia comunitaria que cada año se renueva con la llegada de miles de peregrinos. "Viven una experiencia de entrega personal, pero también comunitaria. Se encuentran con la solidaridad de los salteños y en el Milagro se produce una espiritualidad del encuentro", señaló.

Finalmente, recordando una expresión del ex obispo Lira sobre los "terremotos" que “sacuden la vida, la familia y la estructura social”, Medina sostuvo que el país atraviesa "un momento crítico" y llamó a recuperar el sentido del encuentro que representa el Milagro. "Todos esperamos una transformación, pero esa transformación requiere un gran sacudón. El salteño tiene que recuperar el amor y la devoción a sus patronos", cerró.