Turismo defendió su gestión, negó que falte promoción y prometió una buena temporada

La ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, aseguró que la provincia se prepara con altas expectativas para la próxima temporada invernal y destacó el desempeño del Tren a las Nubes, que en lo que va de 2026.

La funcionaria participó de la presentación del tema musical oficial del emblemático servicio turístico, una iniciativa que, según señaló, fortalece la identidad y el patrimonio cultural del Tren a las Nubes, considerado uno de los principales íconos turísticos de Salta a nivel nacional e internacional.

En ese marco, Arancibia aseguró que el próximo 19 de junio se lanzará oficialmente la campaña de invierno de la provincia en la Casa de Salta, en Buenos Aires.

Respecto a la conectividad aérea, la ministra aclaró que la ruta directa entre Salta y Río de Janeiro aún no se encuentra operativa y recordó que el primer vuelo está previsto para el 17 de diciembre.

Consultada sobre los cuestionamientos de algunos sectores hoteleros y empresariales respecto a la promoción turística de la provincia, Arancibia aseguró que se llevan a cabo acciones desde el Ministerio y afirmó que existe una fuerte inversión en publicidad y posicionamiento.

“Se han solicitado más campañas de promoción y estamos trabajando fuertemente. Ya van a ver acciones en vía pública, aeropuertos y distintos espacios estratégicos”, sostuvo.

La ministra remarcó que Salta es un destino turístico consolidado, aunque reconoció que existen otros destinos emergentes que hoy compiten por captar visitantes. En ese sentido, aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo la presencia de la provincia en mercados clave como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero.