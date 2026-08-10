El Centro de Convenciones de Cafayate cumple dos años: una obra que transformó la oferta turística de los Valles Calchaquíes

Ubicado sobre la Ruta Nacional 40, junto al río Lorohuasi, el complejo cuenta con 6.100 metros cuadrados cubiertos, un predio exterior de 9.200 metros cuadrados y capacidad para recibir hasta 700 personas.

Su diseño fue pensado especialmente para la realización de congresos, convenciones, encuentros empresariales, científicos, culturales y gastronómicos. Cuenta con un salón principal divisible que permite adaptar el espacio a diferentes formatos y desarrollar actividades simultáneas, además de un Salón de Usos Múltiples, cocina industrial, depósitos, áreas de apoyo y amplios espacios exteriores.

La arquitectura también fue concebida bajo criterios de sustentabilidad e integración con el paisaje de Cafayate, utilizando materiales locales, tecnologías eficientes y aprovechando las vistas y la relación permanente entre los espacios interiores y el entorno natural.

La obra fue financiada en el marco del programa desarrollado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representó una inversión superior a los $4.300 millones al momento de su inauguración.

Pero quizás lo más importante no sean solamente sus dimensiones.

Un centro de convenciones permite que un destino compita por congresos y eventos que movilizan alojamiento, gastronomía, transporte, excursiones, bodegas, comercios y numerosos proveedores locales. También contribuye a uno de los grandes desafíos de cualquier destino turístico: generar actividad durante todo el año y reducir la estacionalidad.

Esa fue la visión detrás de la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de impulsar y concretar esta infraestructura para Cafayate y los Valles Calchaquíes.

En estos primeros años ya fue escenario de encuentros científicos, empresariales, turísticos, culturales y gastronómicos, y permitió que Cafayate comenzara a posicionarse también como sede de eventos de alcance nacional.

A dos años de su inauguración, el Centro de Convenciones de Cafayate es mucho más que un edificio.

Es infraestructura pública puesta al servicio del desarrollo, una nueva herramienta para generar oportunidades y trabajo y, fundamentalmente, una obra que amplió lo que Cafayate y los Valles Calchaquíes pueden ofrecer al mundo.