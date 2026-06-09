Presentaron la canción oficial del Tren a las Nubes de cara a la temporada de invierno

El Tren a las Nubes sumó un nuevo símbolo a su identidad turística y cultural con la presentación oficial de una canción inspirada en uno de los principales íconos de Salta. El anuncio fue realizado por el presidente del directorio de la empresa, Sebastián Vidal, quien destacó el valor patrimonial y promocional de la iniciativa.

“Hoy es un día muy importante para el Tren a las Nubes, pero también para Salta y para todos los salteños”, expresó por Aries Vidal durante la presentación del material audiovisual que acompaña el lanzamiento de la obra musical.

La canción, titulada Canción al Tren a las Nubes, fue escrita por Hugo Ovalle y musicalizada por el reconocido maestro Eduardo Falú. Según explicó el titular de la empresa, se trata de una composición que solo contaba con una versión grabada a comienzos de los años 2000 y que ahora fue reeditada tras tres décadas.

El lanzamiento incluye además un cortometraje documental filmado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en plena excursión turística y con la participación sorpresa de músicos y artistas salteños.

“Fue un enorme esfuerzo logístico por la altura, el clima y todo lo que implica trabajar en ese entorno. Lo más importante es que fue realizado íntegramente por técnicos, productores, músicos y artistas de Salta”, destacó.

Vidal señaló que la intención es que la canción se convierta en un emblema cultural y turístico de la provincia, sumándose a otras obras que a lo largo de los años estuvieron vinculadas al Tren a las Nubes.

En paralelo, el presidente de la empresa aseguró que las expectativas para las vacaciones de invierno son positivas. Explicó que julio suele representar uno de los períodos de mayor movimiento turístico para el servicio y adelantó que las reservas ya alcanzan cerca del 40% de las plazas disponibles.

“Creemos que vamos a tener una buena temporada. Durante julio suele crecer mucho la demanda y, como ocurre todos los años, seguramente evaluaremos sumar más salidas”, indicó.

Actualmente, el 80% de los pasajeros corresponde al turismo nacional y el resto al internacional. En cuanto a las tarifas, detalló que la excursión completa tiene un costo de 202 mil pesos para turistas nacionales, mientras que los residentes salteños acceden a una tarifa diferencial de 68 mil pesos.

Finalmente, Vidal confirmó que continúan las acciones promocionales en distintos puntos del país junto al Ministerio de Turismo de Salta, con presentaciones recientes en Mendoza y Buenos Aires y nuevas actividades previstas para los próximos meses.