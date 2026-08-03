El turismo creció 5,9% en las vacaciones de invierno, pero cayó el gasto diario

Las vacaciones de invierno movilizaron a 4,6 millones de turistas en todo el país y generaron un impacto económico de $2,12 billones, según el balance difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

La cantidad de viajeros aumentó 5,9% frente al año pasado y el movimiento económico creció 2,5% a precios constantes. Sin embargo, el gasto diario promedio fue de $115.115 por persona y registró una caída real del 5,6%.

La temporada estuvo atravesada por el Mundial de Fútbol, el clima inestable y una situación económica más restrictiva. Miles de argentinos viajaron a Estados Unidos para seguir a la Selección, mientras que la llegada de unos 400.000 extranjeros ayudó a compensar la menor demanda interna.

Una recuperación todavía incompleta

Del total, 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 llegaron desde el exterior. La estadía media fue de cuatro días, apenas por encima de los 3,9 registrados en 2025.

El crecimiento representa una recuperación frente al año pasado, cuando los viajes internos habían caído 11%. Aun así, la cantidad de personas que viajaron continúa 16,9% por debajo del récord de 2023.

Las escapadas cortas, las reservas de último momento y un consumo más moderado marcaron buena parte del receso. Los destinos con nieve y montaña obtuvieron los mejores resultados tras las nevadas de la segunda mitad de julio.

Salta, entre los destinos destacados

Salta integró el grupo de provincias con buen desempeño, favorecida por una agenda cultural, gastronómica y deportiva distribuida en los 60 municipios.

La provincia recibió 267.628 turistas y la ciudad de Salta alcanzó una ocupación del 71%, al igual que La Caldera. Rosario de la Frontera llegó al 69,2%, Cachi al 63,4% y Cafayate al 62,7%.

La capital salteña quedó además entre los cuatro destinos más demandados del país, junto con Bariloche, Puerto Iguazú y Mendoza.

Eventos y conectividad sostuvieron la temporada

La oferta provincial incluyó más de 1.500 actividades, entre propuestas culturales, deportivas y gastronómicas.

Los partidos de Boca y River en el estadio Padre Ernesto Martearena, las funciones del Circo Ánima, el Festival del Tamal de Chicoana y el Concurso Provincial de Comida al Disco estuvieron entre los principales atractivos.

El aeropuerto Martín Miguel de Güemes movilizó 118.193 pasajeros. Los museos provinciales recibieron más de 55.000 visitantes, los teleféricos San Bernardo y Ala Delta trasladaron a 56.500 usuarios y el Tren a las Nubes alcanzó un 90% de ocupación.

El turismo extranjero ayudó a sostener la actividad

Durante el primer semestre ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros y unos 400.000 lo hicieron durante las vacaciones de invierno.

Ese flujo ayudó a sostener la temporada en un contexto de menor poder adquisitivo para los viajeros argentinos. También favoreció a destinos con mayor conectividad aérea y propuestas de nieve, naturaleza y gastronomía.

El balance general mostró así una temporada con más movimiento que en 2025, pero con estadías breves y un gasto más cuidado por parte de los turistas.