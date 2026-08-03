Más de 267 mil turistas visitaron Salta durante las vacaciones de invierno

Salta recibió 267.628 turistas durante las vacaciones de invierno y se ubicó entre las provincias con mejor desempeño de la temporada, de acuerdo con el relevamiento publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los datos difundidos este lunes muestran que la provincia sostuvo un importante movimiento turístico gracias a una agenda de más de 1.500 actividades culturales, deportivas y gastronómicas desarrolladas en los 60 municipios.

La capital, entre los destinos más elegidos

La ciudad de Salta alcanzó una ocupación hotelera del 71%, el registro más alto de la provincia junto con La Caldera.

También se destacaron Rosario de la Frontera, con una ocupación del 69,2%; Cachi, con el 63,4%; y Cafayate, con el 62,7%. San Lorenzo, San Antonio de los Cobres, los Valles Calchaquíes y la Quebrada del Toro completaron el listado de los destinos con mayor demanda durante el receso invernal.

El informe de CAME ubicó además a la capital salteña entre los cuatro destinos más demandados del país, junto con Bariloche, Puerto Iguazú y Mendoza.

Eventos y atractivos impulsaron la temporada

La programación turística estuvo acompañada por eventos deportivos y culturales que atrajeron visitantes de distintos puntos del país.

Entre las actividades más convocantes figuraron los partidos de Boca Juniors y River Plate en el estadio Padre Ernesto Martearena, las funciones del Circo Ánima de Flavio Mendoza, el 41° Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal de Chicoana y el 1° Concurso Provincial de Comida al Disco.

Récord de pasajeros y alta ocupación en el Tren a las Nubes

El movimiento turístico también se reflejó en la conectividad y los principales atractivos de la provincia.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes movilizó 118.193 pasajeros durante el receso, mientras que la red provincial de museos recibió más de 55.000 visitantes.

A su vez, el complejo de teleféricos San Bernardo y Ala Delta trasladó a 56.500 usuarios, y el Tren a las Nubes alcanzó una ocupación promedio del 90%, con 7.541 pasajeros distribuidos en 20 salidas.