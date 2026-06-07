El hospital Señor del Milagro incorporó once nuevos médicos residentes para especialidades clave

El nosocomio dio la bienvenida a once nuevos médicos residentes que iniciaron su formación de posgrado para el ciclo 2026. Con esta incorporación, la institución refuerza su plantel en áreas médicas estratégicas.
Salud07/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Hospital Señor del Milagro llevó a cabo el acto oficial de recepción para once nuevos médicos residentes que se suman al sistema de formación de posgrado de la institución.

Los profesionales ya se encuentran integrados a los equipos de trabajo para desarrollar sus competencias asistenciales y académicas bajo la supervisión del Comité de Docencia e Investigación (CADI), médicos docentes y personal de planta de las diversas áreas del nosocomio.

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La distribución de los ingresantes se diseñó para robustecer la atención primaria y la alta complejidad. Del total de profesionales, siete se especializarán en Medicina General y Familiar, dos se incorporaron al área de Clínica Médica, uno a Reumatología y el restante a Infectología.

Las autoridades hospitalarias remarcaron que el ingreso de este recurso humano calificado fortalece especialmente las residencias posbásicas, un sector donde este hospital es considerado un centro de referencia médica a nivel provincial.

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