El hospital Señor del Milagro incorporó once nuevos médicos residentes para especialidades clave

El Hospital Señor del Milagro llevó a cabo el acto oficial de recepción para once nuevos médicos residentes que se suman al sistema de formación de posgrado de la institución.

Los profesionales ya se encuentran integrados a los equipos de trabajo para desarrollar sus competencias asistenciales y académicas bajo la supervisión del Comité de Docencia e Investigación (CADI), médicos docentes y personal de planta de las diversas áreas del nosocomio.

La distribución de los ingresantes se diseñó para robustecer la atención primaria y la alta complejidad. Del total de profesionales, siete se especializarán en Medicina General y Familiar, dos se incorporaron al área de Clínica Médica, uno a Reumatología y el restante a Infectología.

Las autoridades hospitalarias remarcaron que el ingreso de este recurso humano calificado fortalece especialmente las residencias posbásicas, un sector donde este hospital es considerado un centro de referencia médica a nivel provincial.