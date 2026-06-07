“El periodismo no solo cuenta lo que pasa”: el mensaje de Sáenz por el Día del Periodista

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, saludó este domingo a los trabajadores de prensa por el Día del Periodista, que se conmemora cada 7 de junio en Argentina.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario destacó el rol del periodismo en la vida pública y sostuvo que la actividad no se limita a informar los hechos.

“El periodismo no solo cuenta lo que pasa. Ayuda a comprender la realidad, a generar diálogo y a fortalecer la vida democrática”, expresó en el mensaje compartido en Instagram.

Un saludo institucional por el 7 de junio

La publicación fue acompañada por la frase “¡Feliz día, periodistas!”, en una jornada en la que distintos sectores políticos, institucionales y sociales hicieron llegar sus saludos a quienes trabajan en medios de comunicación.

El mensaje de Sáenz puso el foco en la función del periodismo como herramienta para interpretar los hechos, abrir conversaciones públicas y fortalecer la democracia.

Día del Periodista en Argentina

El Día del Periodista se celebra cada 7 de junio en homenaje a la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico de la etapa independentista, creado en 1810 por Mariano Moreno.

En ese contexto, el saludo del Gobernador se suma a los reconocimientos realizados durante la jornada a periodistas, comunicadores, trabajadores de prensa, reporteros gráficos, productores y equipos técnicos que forman parte de la actividad informativa.