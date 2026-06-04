Hospitales salteños registran nuevas bajas por jubilación en distintas áreas

El Ministerio de Salud Pública formalizó la salida de trabajadores y profesionales que accedieron a la jubilación. Las renuncias alcanzan a hospitales de Capital y del interior provincial.
Salud04/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La provincia oficializó este jueves una serie de renuncias de agentes del sistema público de salud que accedieron a beneficios jubilatorios o retiros por invalidez.

Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y abarcan personal que se desempeñaba en hospitales de Capital, Las Lajitas, General Güemes, General Mosconi, Santa Victoria Oeste y otros puntos de la provincia.

Entre los casos aparecen profesionales médicos, enfermeros, nutricionistas, agentes sanitarios y personal administrativo dependiente del Ministerio de Salud Pública.

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Hospitales alcanzados por las medidas

Entre los establecimientos involucrados figuran el Hospital San Bernardo, el Hospital Papa Francisco, el Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, el Hospital Esperanza Burgos de Aguirre de Las Lajitas, el Hospital de General Mosconi y el Hospital Juan Carlos Dávalos de Santa Victoria Oeste.

Las renuncias fueron aceptadas tras la obtención de beneficios jubilatorios otorgados por ANSES. En uno de los casos también se formalizó un retiro transitorio por invalidez.

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Impacto en el sistema sanitario

Si bien se trata de movimientos administrativos habituales, las bajas se producen en un contexto de demanda sostenida sobre los hospitales públicos, especialmente en especialidades médicas, enfermería y atención primaria.

La publicación de las resoluciones obliga ahora a cubrir las vacantes para evitar que los servicios se resientan en hospitales que atienden a miles de pacientes en toda la provincia.

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