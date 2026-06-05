Advierten por una nueva variante de gripe que ya provoca un fuerte aumento de casos

El aumento de consultas e internaciones por cuadros respiratorios en distintos hospitales de Salta encendió las alarmas entre los especialistas. En ese contexto, por Aries, el médico infectólogo Antonio Salgado explicó que el fenómeno responde a la circulación de una nueva variante de gripe que ya provocó un fuerte impacto en Europa, Norteamérica y ahora se extiende por toda Latinoamérica.

“El subtipo que está circulando es el H3N2 Subclado K, una variante que se expandió rápidamente por Europa, Estados Unidos, Canadá y México, y que ahora tiene circulación prácticamente nacional”, señaló el especialista.

Según explicó, se trata de una variante del virus de influenza A que presenta una modificación genética que le otorga una mayor capacidad de transmisión. “Ha generado mucha más transmisibilidad. No tiene un mayor impacto en la mortalidad, pero sí se contagia mucho más fácilmente”, indicó.

Salgado aclaró que la enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, aunque remarcó que los grupos más vulnerables siguen siendo los niños pequeños y los adultos mayores. “No hay un grupo etario que prevalezca en la infección, pero los chicos y los adultos mayores son quienes más sufren las complicaciones”, afirmó.

El infectólogo explicó además que esta variante es diferente a la que predominó durante el invierno pasado. “El año pasado la prevalencia fue del H1N1. Este año, más del 90% de los virus aislados según el Instituto Nacional de Referencia corresponden al H3N2 Subclado K”, detalló.

Respecto a la situación epidemiológica, aseguró que el fenómeno no se limita a Salta. “Es toda la Argentina y, en realidad, toda Latinoamérica. Incluso todavía sigue circulando en algunos estados de Estados Unidos, México y Canadá”, sostuvo.

El especialista también se refirió a la circulación del virus respiratorio sincicial, principal causante de bronquiolitis en menores de dos años. En ese sentido, destacó el impacto positivo de la vacunación en embarazadas. “La buena noticia es que Argentina cuenta con una vacuna para gestantes que ha disminuido notablemente la incidencia de este virus en los niños pequeños”, señaló.

Finalmente, Salgado expresó preocupación por la caída en los niveles de vacunación registrada desde la pandemia. “La tasa de vacunación en Argentina y en el mundo ha bajado muchísimo. Las vacunas siguen siendo fundamentales porque reducen la enfermedad grave, las internaciones, el ingreso a terapia intensiva y la mortalidad”, afirmó.

“Ha quedado una incredulidad y una falta de confianza que generan cierto negacionismo hacia las vacunas, pero siguen siendo una herramienta clave para prevenir complicaciones, especialmente en personas mayores y pacientes de riesgo”, concluyó.