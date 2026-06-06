Central Norte dejó pasar una oportunidad importante en su lucha por salir de los últimos puestos al caer 2 a 1 frente a Acassuso, en condición de visitante, por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Mario Sciacqua tuvo un comienzo ideal y golpeó apenas iniciado el encuentro. A los 2 minutos del primer tiempo, Joaquín Mateo aprovechó una de las primeras acciones ofensivas del partido para poner en ventaja al equipo salteño

Central Norte cayó ante Acassuso y no logró escapar de la zona de descenso- Fotos: Prensa Acassuso

Con el marcador a favor, el Cuervo intentó administrar el trámite del encuentro, aunque el conjunto bonaerense fue creciendo con el correr de los minutos y logró emparejar las acciones. La igualdad llegó por intermedio de Agustín Hermoso, que aprovechó una llegada del local para establecer el 1 a 1.

En la segunda mitad, ambos equipos buscaron quedarse con la victoria en un partido de desarrollo parejo. Sin embargo, fue Acassuso el que encontró la diferencia definitiva gracias al gol de Agustín Rodríguez, que le permitió dar vuelta el resultado y quedarse con los tres puntos.

Central Norte sintió el impacto del segundo gol y, pese a los intentos por alcanzar el empate, no logró generar situaciones suficientes para revertir la historia.

La derrota impidió que el conjunto azabache pudiera salir de la zona comprometida de la tabla y lo obliga a seguir sumando con urgencia para mejorar su situación en el campeonato.

En la próxima fecha, Central Norte volverá a jugar en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde recibirá a San Telmo en un nuevo compromiso clave para sus aspiraciones de permanencia.