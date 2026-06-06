Central Norte cayó ante Acassuso y no logró escapar de la zona de descenso

El Cuervo perdió 2 a 1 como visitante por la fecha 17 de la Primera Nacional. Joaquín Mateo adelantó al conjunto salteño, pero Acassuso lo dio vuelta con goles de Agustín Hermoso y Agustín Rodríguez.
Deportes06/06/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

Central Norte dejó pasar una oportunidad importante en su lucha por salir de los últimos puestos al caer 2 a 1 frente a Acassuso, en condición de visitante, por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Mario Sciacqua tuvo un comienzo ideal y golpeó apenas iniciado el encuentro. A los 2 minutos del primer tiempo, Joaquín Mateo aprovechó una de las primeras acciones ofensivas del partido para poner en ventaja al equipo salteño

WhatsApp Image 2026-06-06 at 21.44.38
Central Norte cayó ante Acassuso y no logró escapar de la zona de descenso- Fotos: Prensa Acassuso

Con el marcador a favor, el Cuervo intentó administrar el trámite del encuentro, aunque el conjunto bonaerense fue creciendo con el correr de los minutos y logró emparejar las acciones. La igualdad llegó por intermedio de Agustín Hermoso, que aprovechó una llegada del local para establecer el 1 a 1.

En la segunda mitad, ambos equipos buscaron quedarse con la victoria en un partido de desarrollo parejo. Sin embargo, fue Acassuso el que encontró la diferencia definitiva gracias al gol de Agustín Rodríguez, que le permitió dar vuelta el resultado y quedarse con los tres puntos.

WhatsApp Image 2026-06-06 at 21.44.39 (1)

Central Norte sintió el impacto del segundo gol y, pese a los intentos por alcanzar el empate, no logró generar situaciones suficientes para revertir la historia.

La derrota impidió que el conjunto azabache pudiera salir de la zona comprometida de la tabla y lo obliga a seguir sumando con urgencia para mejorar su situación en el campeonato.

En la próxima fecha, Central Norte volverá a jugar en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde recibirá a San Telmo en un nuevo compromiso clave para sus aspiraciones de permanencia.

WhatsApp Image 2026-06-06 at 21.44.39

Te puede interesar
Lo más visto
122-1-930x522

La despedida al Indio Solari será el domingo 7 de junio

Ivana Chañi
Sociedad06/06/2026
La familia de Carlos “Indio” Solari confirmó que el último adiós al músico se realizará el domingo. El lugar y el horario serán informados este sábado, mientras miles de fanáticos se organizan para despedir al ícono del rock argentino.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail