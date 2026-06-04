La infertilidad afecta a una de cada seis parejas y aconsejan cuándo consultar

El 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de infertilidad y promover el acceso a atención médica especializada.

La Organización Mundial de la Salud reconoce a la infertilidad como una enfermedad bastante común, ya que afecta a una de cada seis parejas en edad reproductiva.

Entre las causas, se pueden incluir diversos factores concomitantes, como la postergación de la maternidad, los mayores índices de infertilidad masculina y el aumento de las enfermedades de transmisión sexual.

Como contraparte, se destaca el notable avance de la medicina reproductiva, que ofrece soluciones a las personas con problemas de infertilidad.

Definición

Se habla de infertilidad cuando, pasado un año de relaciones sexuales sin utilización de métodos de anticoncepción, no se produce el embarazo, o cuando hay dificultad para mantenerlo y llegar al parto.

Se considera que una pareja tiene dificultad para lograr el embarazo cuando lo busca por el lapso de un año, sin lograrlo.

En el caso de mujeres de más de 35 años, el tiempo puede acortarse a seis meses para iniciar la consulta, ya que a partir de esa edad los óvulos comienzan a perder su capacidad reproductiva.

En la actualidad existen tratamientos médicos para algunos tipos de infertilidad, que posibilitan que parejas con dificultad para lograr un embarazo puedan tener un hijo biológico.

Causas

Los problemas que imposibilitan el embarazo pueden darse tanto en el varón como en la mujer, y obedecer a diversas causas.

· En las mujeres, las más comunes son la falta de ovulación o la mala calidad de los óvulos, la presencia de endometriosis, fibromas uterinos o bloqueo de las trompas de Falopio.

· En los varones, puede deberse a baja producción, baja movilidad o ausencia de espermatozoides, espermatozoides que no se han formado adecuadamente, semen demasiado espeso, problemas hormonales o de eyaculación.

Cuidados

Todas las personas, aunque no busquen un embarazo en lo inmediato, pueden cuidar su capacidad reproductiva siguiendo una serie de recomendaciones.

· Una vez al año, la mujer se debería efectuar un control de salud que incluya ecografía, control mamario, examen de Papanicolaou. Estos estudios posibilitan detectar procesos inflamatorios o infecciones que, si no son tratados, pueden causar trastornos de la fertilidad.

· Se debe contar con el esquema de inmunización completo. La falta de alguna vacuna aumenta el riesgo de contraer enfermedades que afectan la capacidad de procrear.

· Es importante una correcta alimentación y realizar actividad física, evitando el bajo peso, la obesidad, bulimia, anorexia y otros trastornos.

· Son perjudiciales para la fertilidad, el consumo de tabaco, el alcohol en exceso y el consumo de otras drogas.

· Las mujeres con antecedentes de cirugías ginecológicas o patologías como endometriosis o enfermedades autoinmunes, deben consultar a un especialista en fertilidad antes de buscar un embarazo.

· Los varones que hayan tenido paperas, varicocele o testículo no descendido, deben consultar a un especialista en fertilidad antes de buscar la paternidad.

· Los varones pueden evaluar su capacidad reproductiva a través de un espermograma.