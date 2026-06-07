El Gran Concurso del Locro llega al Parque Sur con música en vivo y entrada gratuita

La tercera edición del certamen gastronómico municipal se realizará este domingo 7 de junio de 11:00 a 16:00 horas en el predio de la Avenida Ex Combatientes de Malvinas.
Salta07/06/2026

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La Municipalidad tiene todo listo para la 3º edición de “Sabores de la Ciudad” con el Gran concurso del Locro. 

La cita es este domingo 7 de junio de 11 a 16 hs en el predio del Parque Sur ubicado sobre Av. Ex Combatientes de Malvinas. También se podrá disfrutar de otras comidas regionales como empanadas, humitas y tamales.

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Mientras las competidoras preparan el mejor plato tradicional, los artistas invitados, deleitarán a quienes asistan. Ellos serán: Matías Vargas, Baguales, Los de la Linda, Conjuro. Además, estarán grupos de danzas invitados de la zona.

Quienes asistan podrán compartir un domingo especial en familia con mucha música y danzas.

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En el lugar se transmitirá el acto inaugural y los partidos de Argentina que el horario permita, tal como el del 22 de junio contra Austria a hora 14. Habrá juegos y sorteos para toda la familia.
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