El Gran Concurso del Locro llega al Parque Sur con música en vivo y entrada gratuita

La Municipalidad tiene todo listo para la 3º edición de “Sabores de la Ciudad” con el Gran concurso del Locro.

La cita es este domingo 7 de junio de 11 a 16 hs en el predio del Parque Sur ubicado sobre Av. Ex Combatientes de Malvinas. También se podrá disfrutar de otras comidas regionales como empanadas, humitas y tamales.

Mientras las competidoras preparan el mejor plato tradicional, los artistas invitados, deleitarán a quienes asistan. Ellos serán: Matías Vargas, Baguales, Los de la Linda, Conjuro. Además, estarán grupos de danzas invitados de la zona.

Quienes asistan podrán compartir un domingo especial en familia con mucha música y danzas.