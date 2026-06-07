La obra actualmente se emplea a 140 personas. El Gobernador también verificó el tramo final de la ampliación de la Escuela General Pizarro, también ejecutada con fondos provinciales tras haberse suspendido los fondos federales.
El Gran Concurso del Locro llega al Parque Sur con música en vivo y entrada gratuita
Salta07/06/2026
La tercera edición del certamen gastronómico municipal se realizará este domingo 7 de junio de 11:00 a 16:00 horas en el predio de la Avenida Ex Combatientes de Malvinas.
La Municipalidad tiene todo listo para la 3º edición de “Sabores de la Ciudad” con el Gran concurso del Locro.
La cita es este domingo 7 de junio de 11 a 16 hs en el predio del Parque Sur ubicado sobre Av. Ex Combatientes de Malvinas. También se podrá disfrutar de otras comidas regionales como empanadas, humitas y tamales.
Mientras las competidoras preparan el mejor plato tradicional, los artistas invitados, deleitarán a quienes asistan. Ellos serán: Matías Vargas, Baguales, Los de la Linda, Conjuro. Además, estarán grupos de danzas invitados de la zona.
Quienes asistan podrán compartir un domingo especial en familia con mucha música y danzas.
Te puede interesar
Se realizó en el marco del Cuarto Conversatorio organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Salta.
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y brigadistas forestales trabajan en el lugar. Advierten que las condiciones climáticas dificultan las tareas y mantienen el riesgo de expansión.
En el lugar se transmitirá el acto inaugural y los partidos de Argentina que el horario permita, tal como el del 22 de junio contra Austria a hora 14. Habrá juegos y sorteos para toda la familia.
Ministros del área de ambas provincias, continúan realizando encuentros periódicos para fortalecer gestiones en la actividad y aunar criterios para la zona de cooperación.
Detectan irregularidades en facturas en General Güemes: ordenan auditoría y sancionesSalta08/06/2026
Además de iniciar una auditoría, el Ente Regulador instruyó a la prestataria a corregir eventuales errores de facturación y garantizar la continuidad del servicio.
Lo más visto
Pronóstico en Salta: frío, lluvias aisladas y mejora gradual durante la semana
Ivana ChañiSalta08/06/2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con condiciones variables en la ciudad de Salta. Este lunes se presentan lluvias y lloviznas durante gran parte de la jornada.
Las federaciones CONADU y CONADU Histórica convocaron a una medida de fuerza entre el martes 16 y el sábado 20 de junio en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura de paritarias.
Salta suma una nueva conexión internacional con Paraguay y Chile
Ivana ChañiSalta08/06/2026
Nación autorizó una nueva ruta aérea internacional que conectará a Salta con Paraguay y el norte de Chile. La medida apunta a fortalecer el turismo, el comercio y la conectividad regional.
EDESA programó cortes de luz en Capital e interior: el cronograma completo de esta semana
Ivana ChañiSalta08/06/2026
La distribuidora eléctrica informó una serie de cortes programados por trabajos de renovación y ampliación de redes. Las tareas afectarán a barrios de la Capital y localidades del interior durante toda la semana.
El IPS aumentará la cuota de afiliación individual desde julio
Agustina TolabaSalta08/06/2026
Los nuevos valores regirán a partir del 1 de julio y alcanzarán a todos los afiliados según su rango etario.