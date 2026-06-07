Corpus Christi: la Iglesia convoca a una misa y procesión este domingo en la Catedral

La Arquidiócesis de Salta celebrará este domingo la festividad de Corpus Christi, una de las fechas más importantes del calendario litúrgico católico, con una convocatoria abierta a toda la comunidad en el atrio de la Catedral Basílica de Salta.

Las actividades comenzarán a las 16 horas con la celebración de la Santa Misa, mientras que a las 17 horas se llevará a cabo la tradicional procesión, en la que los fieles acompañarán al Santísimo Sacramento por las calles céntricas.

Una de las celebraciones más importantes de la Iglesia

Corpus Christi, cuyo significado es "Cuerpo de Cristo", es la solemnidad en la que la Iglesia Católica honra la presencia de Jesús en la Eucaristía.

En el mensaje difundido para la convocatoria, la Arquidiócesis invitó a los fieles a participar de la celebración como "un solo corazón" que camina y comparte la fe.

Convocatoria abierta a la comunidad

La Iglesia alentó a parroquias, movimientos, instituciones y familias a sumarse a la jornada religiosa, considerada una de las manifestaciones públicas de fe más significativas del año para la comunidad católica.