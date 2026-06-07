¿Cuánto tarda en llegar el DNI en Salta? Alerta por demoras de hasta 90 días

La dirección del Registro Civil de Salta emitió una advertencia a la comunidad respecto a los significativos plazos de demora que registra actualmente la entrega de documentación gestionada ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus trámites con suficiente antelación, dado que la llegada del DNI regular presenta una demora estimada de 90 días, mientras que el pasaporte en su modalidad tradicional está tardando aproximadamente 15 días hábiles.

En sintonía con las demoras operativas, desde el organismo recordaron que rige un nuevo cuadro tarifario actualizado.

Bajo este esquema, obtener el DNI regular tiene un costo de $10.000, en tanto que su versión "exprés" (de resolución más rápida) asciende a $26.000. Por su parte, el trámite del pasaporte regular se ubicó en los $100.000, mientras que la alternativa express para viajeros frecuentes alcanza un valor de $200.000.

Como excepción, determinados ciudadanos en situación de vulnerabilidad podrán acceder a la exención del pago de forma automática, gracias a un cruce de datos directo que realizan la ANSES y el RENAPER al iniciar la gestión.

Finalmente, las autoridades provinciales hicieron especial hincapié en las modalidades de facturación vigentes para evitar contratiempos en las oficinas de atención.

Todos los trámites deben abonarse de forma electrónica, ya sea mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales, quedando totalmente inhabilitado el uso de dinero en efectivo en ventanilla para cualquiera de los servicios identificatorios.