Salta registra un aumento de casos de sífilis en adultos y refuerza las campañas de prevención

Mientras Argentina atraviesa una alerta sanitaria por el aumento de casos de sífilis, la provincia de Salta registra una situación similar, especialmente entre la población adulta, según informó Laura Caporaletti, jefa del Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud Pública.

La funcionaria explicó por Aries que, si bien en los últimos años se logró reducir la cantidad de casos en embarazadas y niños, los contagios en adultos continúan siendo una preocupación para el sistema sanitario. "Los números son similares cuando hablamos de sífilis en personas adultas que no son gestantes", señaló.

Caporaletti destacó que una de las principales dificultades para detectar la enfermedad es que suele cursar sin síntomas evidentes. "La sífilis es una infección que no molesta, no duele. Entonces, en general, cuando tenemos esas cosas no consultamos", explicó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de incorporar los controles de infecciones de transmisión sexual a los chequeos médicos habituales, incluso cuando no existan síntomas.

La especialista consideró que aún persisten desafíos en materia de concientización y educación sexual, especialmente entre los jóvenes. "Algunas personas creen que estos son temas muy antiguos que ya no deberían existir y, sin embargo, siguen vigentes", sostuvo.

Además, advirtió sobre el impacto que pueden tener algunos mensajes difundidos en redes sociales que desalientan el uso de métodos de prevención. "Las redes tienen cosas a favor, pero a veces transmiten mensajes que a los equipos de salud nos juegan bastante en contra", afirmó.

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud trabaja junto al Ministerio de Educación en distintas estrategias de prevención destinadas a adolescentes y jóvenes. Entre las iniciativas se encuentran capacitaciones para docentes y concursos en plataformas como TikTok para difundir información sobre salud sexual en un lenguaje más cercano a las nuevas generaciones.

Caporaletti remarcó que el preservativo continúa siendo el método más eficaz para prevenir la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual.

"Es la forma más eficaz de cuidarse", aseguró.

También recordó que los preservativos continúan distribuyéndose de manera gratuita en hospitales y centros de salud de la provincia, aunque con algunas limitaciones en las cantidades disponibles.

Asimismo, invitó a la población a acercarse a los establecimientos sanitarios para realizarse controles y testeos preventivos. "No hay que tener miedo de hacerse los chequeos. Los esperamos en los hospitales y centros de salud", concluyó.

Desde Salud Pública remarcaron que la detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar complicaciones y reducir la transmisión de la enfermedad.