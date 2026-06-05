Ébola: la enfermedad que preocupa por su mortalidad, pero no por su facilidad de contagio

Por Aries, el médico infectólogo Antonio Salgado se refirió a la situación del ébola ante las consultas surgidas por algunos casos reportados en distintos países y llevó tranquilidad al señalar que el riesgo de contagio masivo es muy diferente al de los virus respiratorios.

Así, el especialista explicó que el ébola es una enfermedad viral asociada principalmente al continente africano, especialmente a la República Democrática del Congo, donde históricamente se registran la mayoría de los brotes.

"El ébola es una enfermedad viral casi patognomónica de África, concretamente del Congo. Los casos reportados en otros lugares del mundo son generalmente casos aislados de personas que estuvieron previamente en esa región y luego viajaron a otros países", indicó.

Salgado reconoció que se trata de una enfermedad con una elevada tasa de mortalidad. "Tiene una altísima mortalidad, comparable incluso con enfermedades muy graves como el tétanos", afirmó.

Sin embargo, aclaró que el mecanismo de transmisión limita considerablemente la posibilidad de contagios masivos. "No cualquiera se contagia de ébola. Tiene que existir contacto con una persona infectada y ese contacto debe ser prolongado y sostenido en el tiempo", explicó.

En ese sentido, consideró que los grandes eventos deportivos o las concentraciones masivas de personas no representan un escenario de alto riesgo para la propagación del ébola, aunque sí pueden favorecer la circulación de otras enfermedades.

"El problema en este tipo de eventos son los virus que se transmiten por vía aérea. Los virus respiratorios siguen siendo los protagonistas en materia de circulación y contagios", sostuvo.

El especialista remarcó que, a diferencia del ébola, enfermedades como la gripe y otros virus respiratorios tienen una capacidad de transmisión mucho mayor, por lo que continúan siendo la principal preocupación de los sistemas sanitarios durante esta época del año.