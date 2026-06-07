Vecinos de zona norte tendrán un corte de luz este domingo

EDESA realizará este domingo 7 de junio un corte programado de energía eléctrica en un sector de Salta Capital, como parte de trabajos de renovación y ampliación de la red.

La interrupción del servicio está prevista entre las 8 y las 12 horas y afectará a los usuarios ubicados dentro del polígono comprendido por Santiago Morales, avenida Bolivia, Balcarce y Miguel Ortiz.

Trabajos en la red eléctrica

Según informó la empresa, las tareas forman parte de obras destinadas a mejorar la calidad del suministro y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica en distintos puntos de la provincia.

La distribuidora pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte, especialmente en comercios, viviendas y actividades que dependan del suministro eléctrico durante la mañana.