Sciacqua reconoció el mal momento de Central Norte: “No pensé que iba a ser tanto”

El entrenador de Central Norte, Mario Sciacqua, habló tras la derrota ante Acassuso y reconoció el impacto anímico que atraviesa el plantel en medio de la pelea por salir de la zona de descenso.

Golpeado por el resultado, el técnico pidió disculpas a los hinchas y admitió que el equipo no logró sostener lo trabajado durante la semana.

“Pedirle disculpas a la gente, al hincha. No lo esperábamos por cómo habíamos preparado el partido y cómo había arrancado”, expresó tras el encuentro.

“Tenemos que trabajar más”

Sciacqua sostuvo que el plantel trabaja intensamente, aunque reconoció que el momento exige una respuesta mayor.

“Estamos trabajando mucho, obviamente, porque pareciera que no, pero estamos trabajando mucho. Pero tenemos que trabajar más y ponerle el pecho al momento”, señaló.

El técnico remarcó que ya atravesó situaciones similares en su carrera y que ahora el desafío será recomponer al equipo de cara al próximo partido, al que definió como “otra final”.

"Mario Sciacqua"



Por las declaraciones del DT de Central Norte tras la derrota ante Acassuso.@EquipoDiezpic.twitter.com/pQeqU9SSol — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 7, 2026

Un partido de seis puntos

El entrenador lamentó la oportunidad perdida ante un rival directo y reconoció que el resultado golpea especialmente por el contexto de la tabla.

“Hoy lo perdimos, lamentablemente, con todo el dolor. Uno vino con un objetivo y todavía no lo podemos expresar en el puntaje”, indicó.

De cara al próximo compromiso, advirtió que será “un partido de seis puntos”, por la necesidad de sumar para salir del fondo.

La pelota parada, otra vez en el centro

Consultado sobre las razones de la derrota, Sciacqua apuntó a la pelota parada como uno de los factores determinantes.

“La pelota parada nos juega una mala pasada nuevamente”, dijo, aunque también consideró que el primer tiempo fue uno de los mejores del equipo desde su llegada.

Según analizó, Central Norte se mostró compacto y logró ejecutar buena parte del plan trabajado durante la semana, pero volvió a pagar caro los detalles.

Recuperar la cabeza

Sciacqua también puso el foco en el aspecto psicológico. Aseguró que el golpe fue duro e inesperado, y que el plantel necesita recuperar confianza.

“Acá hay que hacer una recuperación psicológica porque el golpe es muy duro. Inesperado, sinceramente”, sostuvo.

El entrenador reconoció que, en la desesperación por empatar, el equipo perdió la conexión que había logrado durante el primer tiempo.

“Esto es más recuperar la cabeza, volver a fortalecernos”, concluyó.