“El que se quiera ir al Federal, que se vaya”: tensión entre hinchas y el plantel de Central Norte

La derrota de Central Norte ante Acassuso dejó algo más que preocupación deportiva. Tras el partido, un grupo de hinchas y simpatizantes increpó verbalmente al entrenador Mario Sciacqua y a los jugadores cuando se retiraban del estadio.

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se escucha el reclamo de los hinchas por el presente del equipo. “El que se quiera ir al Federal, que se vaya”, fue una de las frases que marcó la escena.

La derrota profundizó la crisis

Central Norte cayó ante Acassuso y no logró escapar de la zona de descenso directo, en una nueva presentación por la Primera Nacional.

El resultado volvió a encender el malestar de los hinchas, que apuntaron contra el cuerpo técnico y el plantel por la campaña del equipo.

Un reclamo que escaló en redes

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que simpatizantes del Azabache increpan a Sciacqua y a los futbolistas en la salida del estadio.

El video rápidamente comenzó a circular entre hinchas y páginas deportivas, y expuso el clima de tensión que atraviesa Central Norte en medio de una temporada marcada por la urgencia de sumar puntos para sostener la categoría.