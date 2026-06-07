Paoltroni cargó contra Villarruel y afirmó que “se le está cayendo la careta”

El senador Francisco Paoltroni lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que “se le está cayendo la careta”, al acusarla de ceder a las presiones del oficialismo formoseño y alejarse de los principios republicanos que, según sostuvo, deberían guiar a La Libertad Avanza.

Aunque ratificó su respaldo al rumbo económico del presidente Javier Milei, el legislador marcó diferencias en materia institucional y defendió la independencia de los poderes como un valor innegociable.

Paoltroni calificó como “superproductiva” la sesión del Senado en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales, al considerar que el avance permitirá mejorar el funcionamiento de la Justicia luego de años de vacantes sin cubrir. “Se nombraron 74 jueces federales. Venimos de hace muchísimos años sin tener nombramientos en la Justicia, lo que no permite un normal funcionamiento”, afirmó por Splendid AM 990.

Respecto de la polémica generada por el intento del Poder Ejecutivo de retirar uno de los pliegos ya avanzados en el Senado, el legislador consideró que se trató de una “impericia” política. “Una vez que ingresó al Senado, tenía dictamen de comisión y había pasado la audiencia. La decisión es del Senado, entonces hay que terminar el proceso legislativo para un poder independiente como corresponde”, sostuvo.

Paoltroni insistió en que la aprobación de los pliegos representa un paso importante para fortalecer la institucionalidad y diferenció los cuestionamientos por vínculos familiares de los antecedentes vinculados a impugnaciones formales. “Ser familiar de alguien no es un antecedente negativo. Antecedente negativo era lo que tenía el juez Lijo, que tenía 300 impugnaciones”, expresó.

Al analizar la situación política nacional, el senador reafirmó su apoyo a la gestión de Milei y a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno. “Acompaño absolutamente el rumbo económico. Apoyo la reelección del presidente Milei”, afirmó, al tiempo que destacó la baja de la inflación, del riesgo país y de las tasas de interés como señales positivas para la recuperación económica.

Sin embargo, aclaró que sus diferencias con algunos sectores del oficialismo están vinculadas exclusivamente a cuestiones institucionales. En ese sentido, defendió la posibilidad de mantener posiciones críticas sin romper con el proyecto político. “Uno puede tener una sana disidencia y es parte del sistema republicano. Un poder le pone límites al otro y eso es la República”, señaló.

Las declaraciones más contundentes estuvieron dirigidas a Villarruel, con quien reconoció no mantener ningún vínculo desde que la vicepresidenta visitó Formosa y se reunió con el gobernador Gildo Insfrán. “No tengo relación. Después de que ella tomó partido por Insfrán, no tengo más relación”, afirmó.

Según Paoltroni, aquella visita representó una señal política incompatible con los valores que promueve el espacio libertario. “Prestarse a esa barbaridad me parece un horror”, sostuvo al recordar el contexto político de aquel encuentro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el senador también cuestionó la decisión de Villarruel de impedirle utilizar el Salón Azul para presentar su proyecto de intervención federal de Formosa, luego de un planteo realizado por el jefe del bloque peronista, José Mayans. “Cedió ante esas presiones. Son actitudes horrorosas”, manifestó.

Fue entonces cuando lanzó una de sus críticas más fuertes hacia la vicepresidenta: “Las caretas se van cayendo. Hay que ver quién toma partido por el respeto de la Constitución Nacional y quién está para proteger a Insfrán”.

En otro tramo de la entrevista, Paoltroni descartó que existan disputas de poder dentro del entorno más cercano al presidente y minimizó las versiones sobre internas entre funcionarios de primera línea. “No veo interna. Todos trabajan para la reelección del presidente y quieren lo mejor para la Argentina”, aseguró.

Por último, volvió a denunciar la situación institucional de Formosa y reclamó una intervención federal al considerar que en la provincia no existe un verdadero Estado de derecho. “Mi provincia es terminal. Vivimos bajo un régimen dictatorial con un gobernador que hace 39 años está en el poder, violó la Constitución y desobedeció un fallo de la Corte Suprema”, afirmó.

Para Paoltroni, la intervención federal es la única alternativa posible para revertir lo que considera un modelo político agotado. “La única salida es la intervención federal”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas