Scaloni advirtió que hay varios jugadores tocados y no descarta más cambios en la lista

Luego de la victoria de Argentina 2-0 ante Honduras, en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, Lionel Scaloni habló de la baja de Leonardo Balerdi y el entrenador reconoció que existen otros futbolistas que no están en plenitud física y dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos cambios en la lista.

Scaloni explicó que mantuvo la esperanza de que la lesión del defensor no fuera tan grave, pero los estudios terminaron confirmando el peor escenario.

“Ayer cuando me senté en la rueda de prensa tenía la esperanza que no sea lo que todos esperábamos y al final se confirmó que el flaco tiene un problema en el sóleo y tenemos que darlo de baja porque no cumple con los requisitos mínimos para poder ayudarnos al menos en la fase de grupos y era demasiado arriesgado”, explicó.

El entrenador también reveló que la noticia golpeó fuerte al grupo por el vínculo que mantiene con el jugador desde hace varios años. “Con todo el dolor del mundo, tuve que hablar con él que no iba a formar parte de la Copa. Tengo un cariño especial con él, desde el primer día que empecé a dirigir a la Sub 20 formó parte del proceso. Trabajó un montón. Ya hablé con él y es una lástima”, expresó.

Además, reconoció que el plantel sintió el impacto de la noticia en las horas previas al partido. “Afrontar el partido fue difícil porque todo el grupo quedó un poco tocado por lo que le pasó a él. La sensación no fue buena de ayer a hoy”, agregó.

La advertencia sobre otros jugadores del plantel

Consultado por el reemplazante de Balerdi, Scaloni evitó apresurarse y dejó una frase que encendió una señal de alerta. “Creemos, tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con varios de los jugadores y a lo mejor no solo pasa por los centrales. Vamos a esperar”, sostuvo.

El DT explicó que la decisión se tomará después del próximo compromiso de preparación, cuando tenga un panorama más claro sobre el estado físico de todos los convocados. “Tenemos la oportunidad de un partido más y vamos a sacar conclusiones en lo que el equipo necesite. La desgracia del flaco hace que tengamos que reemplazarlo con las situaciones que están pasando con los compañeros también”, señaló.

Y concluyó: “No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes y ver cómo está el resto. Esperaremos”.

Qué dijo sobre Julián Álvarez y Nico Paz

En medio de las dudas físicas que rodean al plantel, Scaloni llevó tranquilidad respecto a dos nombres importantes para la Selección. “El partido fue positivo. Lo sacamos adelante con un buen rival. Estoy contento porque pudimos dar minutos a muchos”, analizó.

Luego se refirió puntualmente a Nico Paz y Julián Álvarez. “Nico ya podía estar disponible para hoy y a Julián estamos esperando que se le vaya la molestia en el tobillo. Pero no creo que ninguno tenga problemas para estar”, afirmó.

Por último, dejó una reflexión sobre el momento que atraviesan los futbolistas en la previa del Mundial. “Dentro de todo lo que está pasando creo que el futbolista es muy noble. Pero después lo que tenga que pasar va a pasar”, cerró Scaloni.

Con información de ESPN