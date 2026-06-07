Estado de rutas: advierten complicaciones en corredores clave del norte, los Valles y la Puna

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran habilitadas para la circulación este domingo 7 de junio, pero las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución debido a la presencia de neblinas matinales, baches, trabajos viales y sectores con calzadas deterioradas.

Según el informe difundido por Defensa Civil, las principales complicaciones se registran en corredores del norte provincial, los Valles Calchaquíes y la Puna, donde además se reportan animales sueltos, banquinas irregulares y maquinaria pesada operando sobre distintos tramos.

La Ruta 34 concentra varias advertencias

La Ruta Nacional 34 continúa entre los corredores más comprometidos de la provincia. En los tramos Pichanal-Embarcación, Embarcación-General Mosconi y Tartagal-Salvador Mazza se recomienda circular con extrema precaución por la presencia de baches de grandes dimensiones, animales sueltos y falta de mantenimiento.

A esto se suma el intenso tránsito de camiones en algunos sectores y problemas de demarcación vial, especialmente en el norte provincial.

Obras y desvíos en los Valles Calchaquíes

En la Ruta Nacional 68, entre La Merced y Cafayate, se mantienen los trabajos viales y las advertencias por posibles deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos, especialmente en la zona de La Yesera.

Por su parte, la Ruta Nacional 40 presenta maquinaria pesada trabajando en distintos puntos. Las tareas incluyen bacheo, perfilado de banquinas y recuperación de sectores erosionados. También se informó un desvío en la zona de la Quebrada de las Flechas, donde continúan las obras sobre el terraplén.

Hielo y frío extremo en la Puna

En la Ruta Nacional 51, que conecta con la Puna salteña, persisten las advertencias por hielo sobre la calzada, especialmente entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas.

Además, se recomienda precaución entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico, donde trabajan máquinas viales en distintos badenes.

Neblinas en el Valle de Lerma

En el área metropolitana de Salta, las autoridades pidieron especial atención en la Circunvalación Oeste, donde continúan las obras y se registran neblinas durante las primeras horas del día.

También se mantienen advertencias en la Ruta Nacional 9, en el tramo de La Caldera, por baches, banquinas irregulares y sectores angostos.

Defensa Civil recordó que las condiciones de transitabilidad pueden modificarse durante la jornada por cuestiones climáticas, por lo que recomendó consultar los reportes actualizados antes de emprender viajes largos.