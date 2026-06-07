La cabalgata por Güemes modificará el tránsito este domingo en distintos puntos de Salta

La Municipalidad de Salta dispuso para este domingo 7 de junio un operativo especial de tránsito por los actos en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, al cumplirse un nuevo aniversario del día en que fue herido de muerte.

La actividad comenzará en plaza Belgrano, donde desde antes de las 8 se realizarán despejes preventivos para ordenar la circulación y permitir el desarrollo del acto inicial.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial aclararon que no están previstos cortes totales, aunque sí habrá retenciones temporales en distintos puntos del recorrido.

El recorrido por el centro

La columna partirá desde plaza Belgrano y avanzará por Mitre, Caseros, Córdoba, La Rioja y Alberdi, hasta llegar a plaza Macacha Güemes.

En ese sector se realizarán retenciones momentáneas para acompañar el desplazamiento de los participantes y evitar inconvenientes con el tránsito habitual.

La cabalgata hacia Finca La Cruz

Luego del acto central, los participantes continuarán a caballo por 16 de Septiembre, avenida Independencia, Artigas, avenida de Las Américas, avenida Durañona y Parque Industrial.

El recorrido seguirá por La Pedrera y La Quesera, hasta arribar a Finca La Cruz, uno de los puntos tradicionales de homenaje al héroe gaucho.

La Municipalidad pidió a vecinos, conductores y participantes respetar las indicaciones del personal de tránsito durante toda la jornada, especialmente en las zonas donde avance la cabalgata.