La Selección enfrenta a Honduras con un equipo repleto de suplentes y juveniles

La Selección argentina de fútbol afrontará esta noche un amistoso de gran importancia ante el combinado de Honduras, en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, a partir de las 21:00 (horario argentino).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mismo será fundamental para los jugadores de recambio de la convocatoria, ya que el entrenador Lionel Scaloni confirmó que no estarán disponible el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, además de otro gran número de futbolistas que se espera que se ausenten al no estar al 100% desde lo físico, entre los que está el astro Lionel Messi.

Entre las demás bajas que se esperan, con un once titular que todavía no fue confirmado, podrían estar los defensores Cristian Romero, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, los mediocampistas Leandro Paredes y Nicolás Paz y los atacantes Julián Álvarez y Nicolás González.

En un nuevo Mundial en el que la convocatoria oficial contará con 26 futbolistas, y aprovechando que llevó algunos jugadores restantes en caso de que los citados no superen algunas lesiones que presentan, Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que le dará oportunidades a los más chicos, para quienes el próximo amistoso puede ser crucial.

Con buena parte de los convocados llegando con lo justo desde lo físico a una nueva Copa del Mundo, el DT confirmó que se vienen recuperando bien, buscando que lleguen con lo “mínimo necesario” para no tener que realizar cambios en la lista final, aunque también detalló que no será en estos amistosos cuando los exija físicamente.

Así, se espera que el encuentro ante Honduras le dé lugar a distintas piezas que pueden ser cruciales en un Mundial que llega tras finalizar una temporada exigente y que, por primera vez, incluirá una ronda de 16avos de final, por lo cual los seleccionados que definan los primeros cuatro puestos deberán disputar ocho encuentros, en lugar de los siete tradicionales.

El único futbolista de titularidad confirmada ante Honduras será Juan Musso, guardameta de buenas participaciones como suplente en el Atlético de Madrid y de muy destacada serie ante el Barcelona, en cuartos de final de la UEFA Champions League.

Además, Scaloni comentó que en el arco buscará darle lugar a todos, con Gerónimo Rulli siendo, muy probablemente, el titular en el próximo amistoso ante Islandia y el guardameta de River Santiago Beltrán con chances de sumar minutos en alguno de los dos encuentros.

Como en la defensa el “Cuti” Romero viene de recuperarse hace algunos días de una larga lesión y se espera que no juegue, la zaga podría ser compuesta por los centrales Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, de mayor experiencia en el seleccionado, así como también podrían integrarla Leonardo Balerdi y Facundo Medina, de primera convocatoria mundialista, o el defensor de Rosario Central Ignacio Ovando, que viajó a la concentración en Kansas City para los partidos previos al Mundial.

El puesto del lateral derecho sería otro puesto que no contaría con sus habituales representantes, al recuperarse tanto Montiel como Molina de desgarros, por lo que el lugar seguramente le quede a quien sea mejor considerado entre Agustín Giay, del Palmeiras brasileño, y Nicolás Capaldo, futbolista del Hamburgo alemán.

En el mediocampo las bajas más probables son las de Leandro Paredes, que terminó su último compromiso con Boca con una distensión, y Nicolás Paz, que transita los últimos días de recuperación luego de sufrir una infracción sobre la rodilla izquierda en las últimas fechas de la Serie A.

Aunque hay amplia cantidad de opciones para jugar en el mediocampo, quien podría meterse en el once, con un rol distinto al de los mencionados, es Valentín Barco, que ha ganado mucho terreno en la consideración de Scaloni e incluso convirtió un gol, en el último partido preparativo ante Zambia.

En ataque el principal afectado es Julián Álvarez, que todavía no se recupera de una lesión ligamentaria en uno de los tobillos. Con Messi llegando entre algodones y Nicolás González recuperado hace poco de un desgarro, se espera que tampoco participen del amistoso, por lo que habrá chances para Thiago Almada, José López y Giuliano Simeone, así como también futbolistas como Gabriel Aranda y Joaquín Freitas, que fueron citados para los partidos previos a la Copa del Mundo.

Además, aunque quienes tienen un lugar garantizado suelen jugar este tipo de partidos intentando no arriesgar el físico, siempre son una gran oportunidad para los que parten desde un poco más atrás, siendo un gran ejemplo el caso de Enzo Fernández: el mediocampista que jugaba en el Benfica jugó un gran segundo tiempo ante Emiratos Árabes Unidos en la previa de Qatar 2022 y se ganó un lugar, en un Mundial en el que terminó siendo vital para el título argentino.

Por otro lado, aunque no pudo clasificar al Mundial (alcanzó la tercera ronda clasificatoria por Concacaf y estuvo a un gol de jugar el repechaje como uno de los mejores segundos), el seleccionado hondureño viene de jugar la semifinal de la Copa Oro 2025, instancia en la que cayó con el posterior campeón, México.