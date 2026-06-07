Paso de Jama: continúan los cortes intermitentes por condiciones climáticas







Los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy permanecen habilitados este domingo 7 de junio, aunque las autoridades recomendaron extremar las precauciones antes de viajar debido a demoras en algunos cruces y condiciones climáticas adversas en la cordillera.

La situación más compleja continúa en el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile. El corredor funciona de 9 a 19.15 bajo horario de invierno, pero se mantienen las advertencias por ruta resbaladiza, presencia de nieve en sectores de alta montaña y cortes intermitentes provocados por las condiciones climáticas.

Demoras para cruzar a Bolivia

En la frontera con Bolivia, el paso internacional de Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado las 24 horas, aunque se registran demoras por los controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se presenta en Puerto Chalanas, donde además se reforzó la presencia de organismos de seguridad.

También continúan operativos durante toda la jornada los pasos de Salvador Mazza-Yacuiba y El Condado-La Mamora, este último ubicado en el norte salteño.

Un paso cerrado y otro exclusivo para cargas

El informe actualizado indica que el Paso Socompa, que une Argentina con Antofagasta, permanece cerrado. En tanto, el Paso de Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, se encuentra habilitado únicamente para el transporte de cargas entre las 9 y las 19 horas.

Por su parte, el paso internacional de Misión La Paz-Pozo Hondo, en la frontera con Paraguay, funciona con normalidad entre las 7 y las 20 horas.

Aeropuerto opera normalmente

Las autoridades también informaron que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes desarrolla sus operaciones sin inconvenientes durante la jornada.