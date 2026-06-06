Gastronómicos advierten que la crisis se profundiza y hay locales que evalúan cerrar

La crisis económica golpea con fuerza a la gastronomía, la hotelería y el turismo en Salta. Desde el sector advierten que la caída del consumo se profundizó en los últimos seis meses y que algunos establecimientos ya evalúan cerrar sus puertas.

El diagnóstico fue planteado por Freddy Soria, coordinador de la Semana Gastronómica Salta 2026, en Vale Todo, por Aries.

“Estamos viendo colegas que están evaluando cierres”, advirtió al describir el escenario que atraviesan bares, restaurantes y hoteles.

El consumo se achicó y las salidas quedaron relegadas

Soria sostuvo que la gastronomía depende en gran medida del dinero que las familias destinan al esparcimiento. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, salir a comer, merendar o tomar algo quedó relegado frente a gastos básicos como servicios, alimentos y obligaciones mensuales.

“El salteño es muy de salir, compartir y reunirse, pero hoy la situación económica limita esas posibilidades”, analizó.

Preocupación por los puestos de trabajo

El referente gastronómico remarcó que detrás de cada local hay trabajadores, capacitación y años de experiencia. Por eso, advirtió que cuando un establecimiento cierra no solo se pierde una inversión, sino también capital humano difícil de recuperar.

Según planteó, el turismo y la gastronomía suelen ser los primeros sectores en caer cuando hay crisis económica y los últimos en recuperarse.

Reclaman medidas de fondo

Soria consideró que las herramientas más fuertes para revertir el escenario dependen de decisiones económicas nacionales. En ese sentido, recordó el impacto positivo que tuvo el Previaje durante la salida de la pandemia y sostuvo que una medida similar podría ayudar a reactivar el turismo y el consumo interno.

Mientras tanto, el sector apuesta a promociones, eventos y propuestas especiales para sostener el movimiento en medio de un panorama que todavía no muestra señales claras de recuperación.