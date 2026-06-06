EDESA anunció cortes de luz para este fin de semana en Salta
La empresa EDESA informó el cronograma de cortes programados de energía para este fin de semana en la provincia de Salta, en el marco de trabajos de renovación y ampliación de la red eléctrica.
Para este sábado 6 de junio, la interrupción del servicio está prevista de 8 a 12 horas en Urundel, afectando al pueblo de Urundel, fincas ubicadas sobre Ruta Nacional 34 y sectores cercanos.
En tanto, para el domingo 7 de junio, el corte será también de 8 a 12 horas en Salta Capital, dentro del polígono comprendido por Santiago Morales, avenida Bolivia, Balcarce y Miguel Ortiz.
Según informó la distribuidora, las tareas forman parte de obras destinadas a mejorar la calidad del suministro eléctrico y acompañar el crecimiento de la demanda en distintos puntos de la provincia.
Desde EDESA recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados y recordaron que el cronograma puede sufrir modificaciones por razones operativas o climáticas.