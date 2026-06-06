Parque del Bicentenario, Sur y de la Familia reciben materiales reciclables hoy

Se realiza este sábado una nueva edición del programa de reciclaje en los principales predios urbanos de la capital. Hasta las 17:00 horas, los vecinos pueden acercar plásticos, cartones, aluminio y aceite usado para recibir "ecopesos" canjeables por premios. 
 
Salta06/06/2026

75100-el-ecocanje-vuelve-al-parque-bicentenario

La administración de los Parques Urbanos realizará hoy sábado 6 de junio una nueva edición de Ecocanje en el Parque del Bicentenario, Parque de la Familia y Parque Sur, en el horario de 11 a 17. Esta propuesta centraliza el esfuerzo por promover hábitos responsables con el ambiente y fomentar el reciclaje mediante la participación de familias en los principales espacios públicos de la ciudad.

Quienes se sumen a la iniciativa recibirán incentivos que, luego, podrán intercambiar por premios sorpresa. Para ello, se recibirán botellas y bidones PET limpios (las piezas pequeñas no deben estar aplastadas), latas de aluminio, tapas plásticas de agua o gaseosa, papeles, cartones, corchos, y aceite vegetal usado. Desde la organización recordaron que es fundamental que los materiales se entreguen limpios y separados para facilitar su posterior clasificación y tratamiento.

Esta campaña forma parte de las acciones permanentes que se desarrollan en dichos predios para impulsar el cuidado ambiental, la economía circular y la participación ciudadana.

589253959_18429175573114890_2393456434902472218_n-1024x683San Lorenzo apuesta al turismo deportivo con dos grandes competencias en junio

Concientización en el Desafío de las Nubes

En paralelo y aprovechando la visibilidad de la competencia deportiva que se disputará este fin de semana en el Parque del Bicentenario, se implementarán acciones especiales de reciclaje. Durante el evento, se habilitarán puntos de recolección estratégicos destinados a corredores, acompañantes y espectadores, garantizando la correcta separación de los residuos generados durante la jornada.

De esta manera, se busca acompañar a uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la provincia con acciones ecológicas concretas, promoviendo el compromiso colectivo con la preservación de las áreas verdes comunes.

Te puede interesar
Lo más visto
122-1-930x522

La despedida al Indio Solari será el domingo 7 de junio

Ivana Chañi
Sociedad06/06/2026
La familia de Carlos “Indio” Solari confirmó que el último adiós al músico se realizará el domingo. El lugar y el horario serán informados este sábado, mientras miles de fanáticos se organizan para despedir al ícono del rock argentino.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail