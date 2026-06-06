Habrá un operativo especial de tránsito por el homenaje a Güemes este domingo

La Municipalidad de Salta realizará este domingo 7 de junio un operativo especial de tránsito por los actos en homenaje al general Martín Miguel de Güemes.

La fecha recuerda el 205° aniversario del día en que Güemes fue herido de muerte, el 7 de junio de 1821, en la esquina de las actuales calles Balcarce y Belgrano.

Según se informó, no habrá cortes totales, aunque sí se realizarán despejes desde antes de las 8 en la zona de plaza Belgrano, donde comenzará el recorrido.

La actividad continuará por Mitre, Caseros, Córdoba, La Rioja y Alberdi, hasta llegar a plaza Macacha Güemes, donde se harán retenciones temporales para ordenar la circulación.

Luego del acto central, los participantes seguirán a caballo por 16 de Septiembre, avenida Independencia, Artigas, avenida de Las Américas, avenida Durañona, Parque Industrial, pasando por La Pedrera y La Quesera, hasta arribar a Finca La Cruz.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial recomendaron a los vecinos que participen del homenaje respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.